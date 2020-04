Murió por coronavirus una empleada del Congreso de la Nación

Este sábado se conoció que una mujer que empleada del Congreso de la Nación murió el martes pasado por coronavirus. Tenía 49 años y estaba internada en la Clínica Santa Isabel por un cuadro de neumonía. Los estudios posteriores, que se realizaron en el Instituto Malbrán, determinaron que había dado positivo de COVID-19.Andrea Gómez comenzó con malestares el 28 de marzo y el domingo 5 de abril, ante la persistencia de los síntomas, fue llevada al sanatorio de Flores, en donde le diagnosticaron un cuadro de neumonía. Quedó internada en la sala de terapia intensiva, sedada y lista para la práctica de un hisopado cuyo resultado se conocería posterior al deceso.A través de un comunicado, la Junta Interna de ATE-Congreso informó el fallecimiento de Gómez el martes, cuando todavía se desconocía el contagio. "La compañera entra a la clínica por una neumonía y muere sin saber que era por coronavirus. El resultado fue post mortem", confirmó el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero.Di Próspero agregó que Gómez "tenía patologías preexistentes". Además dijo que un hijo de ella también "se infectó y ahora está internado". Por otra parte, en diálogo con Canal 26, desconoció saber cómo pudo haber contraído el virus: "No creo que haya viajado al exterior, a lo mejor tuvo contacto con alguien que sí pero aún no está claro".Gómez vivía en el barrio porteño de Flores y se desempeñaba en el área de la limpieza del Senado, aunque hacía casi un mes que no acudía al Parlamento: según supo Infobae, se había tomado licencia 6 de marzo último, por un problema ajeno a cuestiones de salud relacionadas al coronavirus y debido a la resolución que exime de trabajar a quienes tienen hijos a cargo, desde entonces no volvió a cumplir funciones laborales."Mañana tendremos el informe de la clínica con detalles completos. Pero seguramente tuvo contacto con varios compañeros. Hoy el Congreso no está trabajando, tiene guardias mínimas y está vacío en lo que es presencialmente", sostuvo el titular del sindicato de empleado legislativo, a la vez que adelantó que el servicio de Salud del gremio está al tanto de la situación y evalúa los pasos a seguir por posibles contactos con otros miembros de la nomina de la planta.