Decomisaron mercadería vencida en un mayorista de Concepción del Uruguay

Se realizó un importante operativo con autoridades y personal de Bromatología, de Hacienda y la colaboración de concejales, que se sumaron a la tarea de controlar un supermercado mayorista de Concepción del Uruguay, no sólo sus precios, sino también la calidad de mercadería que vendía al público, ya que muchas estaban vencidas. La actuación se cumplió tras el reclamo de una persona damnificada, al constatar mordeduras de rata en una caja.



Durante el operativo, se encontraron varios productos con fecha vencida y "también en mal estado", destacaron los funcionarios que se encontraban presentes en el lugar. Se labraron dos actas y se dictarán luego las multas correspondientes, de acuerdo a lo que establezca el Juzgado de Faltas, considerando que las multas pueden ser económicas y/o hasta la clausura del local.



"Encontramos mayormente lácteos y fiambres en mal estado, y con la fecha ya vencida por lo que se decomisó la mercadería e inmediatamente se destruyeron y enterraron, considerando que significa un perjuicio para quienes pueden consumir los productos", se explicó al término del operativo.



El segundo caso



Cabe destacar que se trata del segundo caso en menos de una semana, por lo que los controles se intensificarán diariamente. "Nosotros realizamos los controles periódicamente y sin aviso. Siempre encontramos algunos productos con fechas de vencimiento de unos días, pero hace tiempo no encontrábamos mercaderías como ocurrió en las últimas horas. Así que les avisamos a los propietarios de los negocios, sobre todo de Supermercados que son los que mayor movimiento tienen, que extremen sus controles porque las multas establecidas son altas", explicaron desde Bromatología, área que depende de la Secretaría de Salud de Concepción del Uruguay.



Destacaron la minuciosa inspección efectuada



La damnificada por la compra del producto en mal estado en el mayorista reconoció el gesto de la concejala Viviana Sansoni al escuchar y actuar ante su reclamo. "La edil me manifestó que, ella, junto con otros concejales, el director de Bromatología, personal a su cargo, y el subsecretario de Hacienda, efectuaron una minuciosa inspección en dicho mayorista, con resultados más que importantes", expresó la denunciante.



"No me queda más que agradecer enormemente a la concejal Viviana Sansoni por su compromiso reflejado claramente en estos resultados, reconocer a cada uno de quienes compartieron mi publicación y demostrar, una vez más, que no todo está perdido, que, en la medida que uno reclame por sus derechos y demuestre, en forma fehaciente, la comisión de una infracción, siempre habrá personas como esta edil, que no hará oídos sordos y bregará, como debe ser, por una justicia que, tantas veces, vemos desmadrada por un manoseo autoritario, manoseo que, en algún momento, llegará a su fin y las cosas se harán, como deben ser y no como quieren unos pocos. Nuevamente, muchas gracias de corazón por su compromiso para con la sociedad. No todo está perdido", se destacó. (La Calle)