"No están autorizadas las actividades recreativas en esta fase ", aclaró Salud

Además, durante la exposición del reporte diario sobre la situación de la pandemia del coronavirus en el país, la funcionaria nacional comentó que el sistema de salud "no está saturado", por lo que insistió con que se siga cumpliendo con el aislamiento social, obligatorio y preventivo.



"Es importante que la sociedad sepa que estamos pensando desde todas las áreas lo que es recreativo, lo social, pero por ahora es muy importante que nos quedemos en casa por el riesgo que se generaría si se autorizan en este momento", indicó.



Y agregó: "Es importante aclarar que no están autorizadas las actividades recreativas en esta nueva fase de las próximas dos semanas".



La secretaria de Acceso a la Salud se refirió así a los dichos del presidente Alberto Fernández, quien durante el anuncio de la extensión de la cuarentena este viernes había hablado sobre la posibilidad de que se permita la actividad física al aire libre.



En tanto, y sobre el mismo tema, el infectólogo Pedro Cahn sostuvo: "Con respecto a lo de la actividad física, un esparcimiento individual en un radio cercano a la casa, no hay oposición de parte nuestra, pero es altamente dependiente de que la gente cumpla lo que se diga".



En diálogo con Radio Mitre, el director de la Fundación Huesped y miembro de la mesa de expertos que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus señaló que permitir la actividad física podría implementarse en ciudades grandes "si estuvieran habitadas por todas personas capaces de saber que puede salir porque les toca por su número de DNI y cumplen el tiempo", aunque lamentó: "Cumplir eso es difícil y controlarlo, más todavía".



La secretaria de Salud también destacó durante el reporte diario que se está "logrando aplanar la curva para que el sistema no se recargue".

"Nuestro sistema de salud responde y no está saturado.



Estamos logrando aplanar la curva para que nuestro sistema no se recargue. Las buenas noticias nos hacen sostener el esfuerzo para mantenerlo y mejorarlo", dijo y resaltó que "el esfuerzo es transitorio y vale la pena hacerlo por los resultados".



NA