No reportaron nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos: Son 22 los confirmados

De acuerdo a los datos reportados por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, actualizados al 10 de abril de 2020 a las 19hs, Entre Ríos no registró nuevos casos de Coronavirus a la fecha.De este modo, nuestra provincia se mantiene en 22 casos confirmados; mientras que uno permanece en estudio y ya se han descartado 270 casos sospechosos.Finalmente, se informó que en total se han analizado 293 casos.Explicó que uno de los casos tiene antecedentes de estar una zona de circulación viral y el otro es un contacto estrecho de un caso ya confirmado de Covid 19. Detalló que hasta el momento hay 15 pacientes con antecedentes de circulación de viaje y siete pacientes son contacto estrechos en la provincia."Es importante destacar que estos dos casos nuevos son personas adultas mayores de menos de 60 años, uno se encuentra internado y el otro en aislamiento domiciliario", describió.Apuntó la importancia de los casos descartados que no tienen antecedentes de viaje ni tampoco han sido contacto estrecho dado que son pacientes que pueden ayudar a detectar si existe o no transmisión comunitaria. "Hasta el momento se han estudiado 214 casos con estas características y se han descartado todos, son pacientes que han tenido o algún cuadro infeccioso bajo, de moderado a grave, hasta el momento se vienen estudiando todos estos casos y se ha descartado para Covid 19", informó.En cuando a la evolución de los pacientes dijo uno permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, dos pacientes está internados en sala con cuadros moderados y otro siete fueron dados de alta, mientras que el resto de los pacientes se encuentra "con buena evolución o asintomáticos".