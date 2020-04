San Benito: Cómo viven los ciudadanos el acatamiento a la cuarentena

El Intendente de San Benito, Ezequiel Donda, dialogó con Elonce TV, y brindó detalles de cómo se vive en la ciudad el acatamiento a la cuarentena.



"La gente por suerte está cumpliendo con las medidas establecidas, la única circulación que se ve es de aquellas personas que realizan las compras diarias. Hay un grado de acatamiento muy alto, esperemos que siga así".



En este sentido, expresó que "hay que agradecer que en Entre Ríos, no hay tanta circulación del virus, eso nos ayuda mucho, pero debemos continuar con el esfuerzo un tiempo más".



"Estamos esperando que se decida cómo va a continuar esta medida, si se libran sectores y como actuar, creo debería ser de una forma ordenada, para no perder todo lo que construimos hasta ahora, que dieron resultados óptimos".



Sobre las preocupaciones de los vecinos, dijo que "nosotros tratamos de ayudar a todas las personas que se encuentran en situaciones delicadas, como a los comerciantes chicos, y desde la comuna estamos viendo qué medidas tomar para paliar la situación".