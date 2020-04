Quién es la modelo que violó la cuarentena oculta en un baúl para ir a una cita

Video: Joven violó la cuarentena: viajó en el baúl de un auto para ver a su novio

"Ser grande es cuestión de actitud", sostiene Agustina en su biografía de Instagram, donde tiene más de 60 mil seguidores. En las últimas horas, sin embargo, la indignación fue lo que se viralizó en las redes a partir de un video, grabado y compartido por ella misma, en el que se la ve burlar los controles policiales en medio de la cuarentena obligatoria escondida en el baúl de un taxi.Se trata de Agustina Princeshe, una joven modelo que muestra y vende contenido erótico a través de sus redes y también en una página de figuras de la industria del porno. Allí, el contenido cuesta 25 dólares por mes y Agustina se hace llamar "Nadin", publicóLas autoridades llegaron a su domicilio un día después de que se viralizaran sus videos en la zona del Puente Pueyrredón en los que, desde el baúl del taxi donde viajaba oculta para llegar a una cita, desafiaba el aislamiento por el coronavirus y burlona le decía al joven que la estaba esperando: "Me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. "Christian, mirá lo que hago por vos".La policía le advirtió que podría ser detenida si llegara a reincidir pero Agustina volvió a minimizar la situación y explicó que solo fueron a buscarla para que firmara "un papel". "A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el c..", contó en un nuevo descargo.En las últimas horas de un jueves "agitado" Agustina volvió a las redes. Lo hizo para postear una foto suya y una frase que la deja muy lejos de sentirse avergonzada por los motivos que la llevaron, esta vez, a la exposición: "La felicidad de uno, la envidia de miles".