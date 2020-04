"¡No vuelvas más!": El repudiable mensaje que recibió un director de Cruz Roja

Preocupación

A pesar de que es considerado un delito, en distintos edificios siguen apareciendo escraches anónimos a profesionales de la salud por miedo al contagio de coronavirus .Esta vez ocurrió en un edificio del barrio porteño de Balvanera y la víctima fuedecía el cartel pegado en el espejo del ascensor con el que Cuba se topó ayer a las 22.40 cuando volvió de trabajar."Al principio no sabía para quién era pero cuando iba subiendo a mi departamento leo que dice Rodrigo y después Cruz Roja y", contó Rodrigo al canal. Además, recordó que antes de la aparición de este mensaje nunca había recibido ningún comentario al respecto.para apoyar a quienes están infectados o aislados por ser grupo de riesgo".Sin dudarlo, el profesional vinculó el escrache a la falta de información., reflexionó el profesional, quien cada vez que vuelve a su domicilio respeta el protocolo de cuidados para eliminar toda posibilidad de contagio del nuevo coronavirus.al abrir la puerta y al desplazarme en el ascensor. Después lo primero que hago cuando entro a mi casa es desechar la ropa poniéndola a lavar. Hago el lavado de manos en seco con alcohol en gel, después con jabón y me ducho. El último paso es limpiar con una solución de alcohol de 70% los elementos que tuvieron contacto con el exterior, como las llaves, el celular y la mochila", contó detalladamente los pasos del protocolo., dijo.Por último, el director de la Cruz Roja Argentina expresó que no le interesa conocer quién fue el vecino que escribió la nota. "Saber quién es puede generar el enojo del resto de los vecinos. En este momento lo que se necesita es estar juntos para hacer frente a lo que nos está pasando", indicó Rodrigo.Lainició un trámite de oficio por los diversos acontecimientos de hostigamientos, amenazas, discriminación, escraches e insultos de vecinos para con los profesionales de salud o aquellas personas que trabajan en el ámbito sanitario, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos.. "En estos días hemos recibido denuncias y consultas de personas afectadas por la situación económica en contexto de pandemia; personas que han sufrido discriminación por tener coronavirus; y personal de la salud por ser marcados como 'focos de contagio'", comunicó el organismo.