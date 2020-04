Concordia: Se podrá ingresar a la ciudad con el Certificado Único de Circulación

El intendente Alfredo Francolini instruyó este jueves a las distintas áreas municipales a reforzar los operativos de control durante el fin de semana largo y reforzar la articulación con las fuerzas de seguridad con el objetivo de que se cumpla el decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo.



A través del decreto 448/2020, firmado este miércoles, se determinó la prohibición del ingreso a la ciudad de toda persona que no tenga el Certificado Único de Circulación que emite el Ministerio del Interior.



En el marco de una serie de medidas dispuestas por el Presidente Municipal este miércoles, se conoció que a través del decreto 448/2020 se prohibió "el ingreso al ejido de Concordia a toda persona no residente en la ciudad que no cuente con el Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19" del Ministerio del Interior de la Nación.



Todas las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en esta Emergencia, deberán presentar el Certificado para poder ingresar a la ciudad, y en caso de no hacerlo se dará intervención a la Justicia Federal.



Con esta medida, se busca hacer cumplir el Decreto Presidencial de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, de acuerdo a las facultades conferidas a las autoridades de cada jurisdicción en el artículo 11° del decreto 297/20 y la ley nacional 24156.



A su vez, se instruyó a distintas áreas de la Municipalidad, como Inspección General, Tránsito, Salud, Desarrollo Social e Inspección Ambiental, a que refuercen durante el fin de semana largo las acciones de supervisación, control y prevención ante la pandemia. Mientras que todos los espacios públicos, como la Costanera, el Lago, Parque San Carlos, plazas, entre otros, son controlados por las fuerzas públicas, y se realizarán en forma aleatoria operativos en distintas arterias de la ciudad en horarios rotativos, adelantó el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.



"Estas medidas que dispone en forma articulada el Presidente, el Gobernador y el Intendente, son importantes de cumplir por todos para controlar y minimizar el impacto en la salud pública que pueda ocasionar el pico de la pandemia. En Argentina, se logró retrasar y aplanar la curva, esto posibilitó fortalecer los equipos sanitarios que se preparan para una eventual segunda fase", indicó Barboza. "Es importante reforzar los Protocolos y que todos seamos conscientes de la importancia de cuidarnos y quedarnos en casa", concluyó. (Fuente: El Sol)