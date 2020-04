Estudiantes podrán acceder a los portales universitarios sin consumir datos

El ingreso a las plataformas educativas de las 57 universidades nacionales no consumirá datos móviles. Es decir que los estudiantes podrán ingresar, desde sus celulares, a esos portales sin costo. Así lo acordó el Gobierno, a través de un acuerdo al que llegaron el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), junto al titular de la cartera de Educación de Nación, Nicolás Trotta, y las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet.



El anuncio se realizó luego de una teleconferencia realizada ayer con más de 20 representantes estudiantiles de las universidades nacionales nucleados en Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes destacaron el trabajo para garantizar el libre acceso a las plataformas universitarias por parte del organismo regulatorio de las telecomunicaciones.



A lo largo de la teleconferencia, los alumnos plantearon diversas necesidades en el marco de la cuarentena obligatoria para poder continuar con el desarrollo de los planes de estudio de cada carrera. Participaron de la actividad, el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, junto al vicepresidente, Gustavo López, el director Gonzalo Quilodrán, y el jefe de gabinete, Ariel Martínez, por parte del Ministerio de Educación lo hicieron el ministro Nicolás Trotta, el Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y el Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga.



En cuanto a la implementación de la liberación de datos, cabe destacar que se implementará de diferentes medidas, según la empresa proveedora de comunicación. En este sentido, Enacom confirmó que la empresa Personal dispuso que los estudiantes que tengan cuentas en esa empresa no consumirán datos con el acceso a los portales universitarios en todo el país.



Por su parte, Claro permitirá el acceso sin consumo de datos a los estudiantes de las siguientes casas de estudio; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires; Universidad Nacional Guillermo Brown; Universidad Nacional Arturo Jaureche; Universidad Nacional de Avellaneda; Universidad Nacional de La Matanza; Universidad Nacional de Moreno; Universidad Nacional de Lanús; Universidad Nacional de Gral. Sarmiento; Universidad Nacional del Oeste (UNO); Universidad Nacional de San Martín; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad Pcial. de Ezeiza; Universidad Nacional de Luján; Universidad Nacional de Hurlingham; Universidad Nacional de José C Paz; Universidad Pcial. del Sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires; Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Nacional de Jujuy. En tanto que Movistar también se suma a esta iniciativa y se comprometió a informar, en breve, el listado de las casas de estudio a las que se podrá acceder sin cargo.



Durante el encuentro, el ministro Trotta confirmó que la plataforma de enseñanza a distancia "Seguimos educando" para la enseñanza primaria y secundaria, registró desde su puesta en funcionamiento más de 4 millones de visitas luego de la suspensión de clases presenciales, que se dio en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria, así como las medidas de aislamiento social, dictadas por el gobierno nacional.



Los representantes universitarios manifestaron la necesidad de liberación de datos para celulares, así como la necesidad de recibir tutoriales sobre manejo de herramientas virtuales, distribución de material (libros/revistas para educación superior), legalización vía web de certificados y títulos, otorgamiento de computadoras del plan Conectar Igualdad para estudiantes de educación superior, entre otras cuestiones.



Del mismo modo, solicitaron la convocatoria a voluntariados entre los estudiantes universitarios para ayudar a los adultos mayores a aprender a manejar herramientas virtuales como pago de servicios online y que estudiantes de últimos años de carreras como técnicas realicen voluntariados para reparar o mantener equipos médicos.



Cabe señalar que en Argentina el 62% de la población está conectada por medio de telefonía móvil, según datos difundidos en el marco del evento Internet Day, el año pasado. La velocidad promedio es de 24, 6 Mbps, de acuerdo con información de Speedtest. En este sentido, ocupa el puesto número 70 a nivel mundial, pero lidera posición a nivel regional, después de Uruguay y México.