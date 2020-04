"El que viene, comete un delito", afirmó el intendente de Mar del Plata

Sociedad Muchos intentaron ir a la costa atlántica por Semana Santa pese a la cuarentena

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, advirtió hoy que "el que viene" a Mar del Plata durante el fin de semana largo de Pascuas "está cometiendo un delito, porque está violando la cuarentena", y al respecto avisó que van a "haber controles en las rutas" de acceso a la ciudad."Va a haber controles en la ruta y nosotros vamos a hacer controles en los ingresos, que van a hacer que tenga una causa penal y se le retenga el auto", alertó."La posibilidad de que uno venga a Mar del Plata a pasarla bien no está", enfatizó, y agregó que el acceso a las playas está prohibido y habrán guardavidas controlando que nadie vaya."Era impensado que alguna vez a mí se me hubiera ocurrido, siendo intendente de Mar del Plata, decir 'no vengan', pero la única forma que está comprobada con la que podamos cuidar la vida de los marplatenses es con la cuarentena", sostuvo.Montenegro valoró el cumplimiento de la cuarentena por parte de la población, pero se mostró preocupado por un posible "relajamiento" que frustre los objetivos del aislamiento social obligatorio."Se van a vivir momentos realmente complicados, y ahí está la responsabilidad de respetar el aislamiento obligatorio", advirtió.Cadena 3 estuvo presente en los ingresos de la ciudad y contabilizó aproximadamente 90 vehículos que intentaban entrar, 20 de los cuáles eran camiones."Hay mucha más presencia y rigidez que tiene que ver con controlar el ingreso. Quien no tenga el certificado, no lo puede hacer e incumple con el aislamiento y en esta situación la Justicia dirá qué acciones tomará", dijo a Cadena 3 el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Darío Orioqueta.