Crespo: medidas que llevan adelante en cuarentena y reactivación de la economía

Reactivacion de la economía



En Crespo, se están aplicando diferentes medidas en torno a la cuarentena, si bien no se registran casos positivos en esta localidad los controles son permanentes y exhaustivos. Además, están aguardando las directivas del gobernador para saber cómo proceder con la flexibilización de la cuarentena.Dario Schneider, intendente de Crespo comentó a Elonce TV que ". Además, contamos con centros de distribución, supermercados, y almacenes. Esto genera una importante circulación durante el día, pero siempre respetamos las restricciones pertinentes".Según informó Schneider el acatamiento de la cuarentena es casi total y agregó que "hoy es un día de pago, hay gente en los cajeros, pero sin gran circulación. Lo tenemos bastante controlado, siempre le insistimos sobre este tema a los vecinos"., pero siempre le recordamos a las personas las medidas que debemos tener en cuenta", remarcó.Desde el municipio se llevan adelante diversos controles en los accesos a la ciudad, en este sentido el intendente explicó que "somos una ciudad que está rodeada de rutas nacionales y eso hace que tengamos muchos accesos de ingreso.".En relación a la flexibilización de la cuarentena el intendente sostuvo que "la primera parte de la cuarentena fue una cosa y. Estas personas, por lo general, no están comprendidas dentro de los beneficios que da el Gobierno Nacional.Y sentenció: "La cuestión se está poniendo cuesta arriba para todos, esperamos que a partir del lunes se puedan habilitar más actividades, con restricciones por supuesto"."Hoy por hoy está muy extendida la venta por internet, con entrega a través de delivery y son alternativas que deben ser tenidas en cuenta ya que no traen mayor riesgo para nadie", comentó Scheneider."En reuniones que hemos tenido, mediante videoconferencia, con el gobernador le hemos planteado nuestras inquietudes y creemos que pueden ser tenidas en cuenta, concluyó.