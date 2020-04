Aislaron a unas 20 personas que tuvieron contacto con jubilado que dio positivo

Aislados preventivamente

Con causa judicial

La situación en Gendarmería

El caso del adulto mayor que se encuentra grave en Maldonado, Uruguay, después de estar en Gualeguaychú y lograr el cruce por el puente general San Martín tuvo esta mañana un nuevo capítulo, al conocerse decisión del Hospital Centenario de analizar la situación de los gendarmes que actuaron el día que el paciente abandonó el país.Así lo confirmó esta mañana el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, al señalar que unas quince personas que actuaron en la guardia están siendo evaluadas, al igual que el personal del consulado y la familia que contuvo al hombre en su estadía en la ciudad.En ese marco, Viri dijo aque el personal de su juzgado no tuvo contacto con el paciente "porque todas las diligencias que se cumplieron vía telefónica"."Cuando advertimos la situación se dispusieron todas las medidas de seguridad. El hombre fue trasladado directamente desde el puente General San Martín hasta una casa en Gualeguaychú donde estuvo aislado durante algunos días", explicó.Viri dijo que anoche (según datos de las autoridades de Gendarmería, el consulado y el mismo Hospital) unas quince personas habrían sido aisladas preventivamente, y confirmó que la cónsul argentina y el personal de ese organismo, iniciaron también un aislamiento tras haber mantenido contacto con el paciente.En ese marco, el funcionario confirmó que la familia que alojó al hombre en Gualeguaychú está siendo monitoreada, al igual que algunas personas que estuvieron en contacto con este grupo. "En principio están contenidos y el peligro de contacto estaría neutralizado" añadió."Esta persona debía cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, porque venía de un país de riesgo. Al no cumplir con esa restricción, se le inició una causa penal. Por eso pedí al consulado que me informen sobre su estado de salud", explicó."Si propaga la enfermedad se agravará lo establecido en el decreto 297. Tiene una causa penal y su situación se complicará", concluyó.En diálogo con, el jefe del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería, Ariel David Paniagua, indicó que toda la guardia que actuó el día del egreso está siendo evaluada por el Hospital, pero aclaró que no todos los efectivos tuvieron contacto con el hombre."No todos mantuvieron un contacto directo. Se trabaja bajo estrictas normas de seguridad. Y el hombre también se movilizaba con barbijo. De todas formas, será el Hospital quien determine los aislamientos", aclaró.Paniagua esperaba esta mañana la confirmación del Hospital para conocer la cantidad exacta de efectivos que serán aislado preventivamente.