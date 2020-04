Jubilado que estuvo en Gualeguaychú dio positivo por Covid-19 en Uruguay

Foto: El hombre cruzó a Uruguay por el puente Gualeguaychú - Fray Bentos

Dio análisis positivo en Uruguay un hombre de 83 años que el domingo 5 de abril a las 17 pasó por el puente internacional General San Martín y antes de ello estuvo casi seguramente tres días en Gualeguaychú. Está internado en grave estado.



El jubilado, viajó en taxi desde el barrio porteño de Recoleta hasta el puente Gualeguaychú-Fray Bentos y fue detenido en la tarde del jueves 2 por Gendarmería Gualeguaychú porque no estaba cumpliendo la cuarentena.



El hombre podía pasar porque tiene su residencia en Punta del Este, Maldonado, Uruguay, pero tenía vigente una orden de captura por incumplimiento de la cuarentena. A diario era controlado por el Ministerio de Salud. Una vez demorado, manifestó que decidió el viaje tras haber cumplido los 14 días de aislamiento, pero aquí le manifestaron que el nuevo DNU amplió el período de aislamiento social y obligatorio hasta el 12 de abril, por lo cual no podía continuar su viaje.



El juez Federal Hernán Viri dispuso que permaneciera en Gualeguaychú y finalmente lo autorizó a continuar su viaje al Uruguay.



Mientras tanto, el jubilado fue alojado en la casa de una familia amiga de Gualeguaychú, a la espera de que Viri resuelva su situación. Desde el jueves de noche hasta el domingo habría estado en nuestra ciudad.



Positivo



Los medios uruguayos revelan que el jubilado que pasó por Gualeguaychú dio positivo. Además señalan que "había viajado de Uruguay a Argentina el 19 de marzo en el famoso viaje de Buquebus donde un joven con resultado positivo viajó sin protección y obligó a poner en cuarentena a unas 400 personas".



La cuarentena de 14 días, efectivamente, se cumplía el viernes 3 de abril.



"El hombre presentó síntomas leves el domingo y al realizarse el test se confirmó que dio positivo".



Actualmente el hombre permanece internado pero las autoridades están preocupadas ya que la cuarentena de 14 días parece no ser suficiente.



Andrés Montaño, director departamental de Salud de Río Negro (Fray Bentos), aclaró a Canal 11 que "nos comunicamos con la dirección de Salud de Maldonado, desde donde nos confirmaron que el paciente cruzó por el puente de Fray Bentos, pero no se detuvo en nuestra ciudad, lo que hizo fue seguir directo a Maldonado. Es cierto que estuvo en Gualeguaychú y también que tuvo dificultades para cruzar el puente, pero insisto no estuvo en ningún momento en Fray Bentos".



Respecto a los trabajadores del área fronteriza, dijo que "tienen que ser cuidadosos de las medidas que se recomiendan, fundamentalmente higiene de manos en forma permanente".



Se presume por parte de las autoridades sanitarias consultadas que por el horario de ingreso en el puente San Martín y por la hora en la que concurrió al centro asistencial de Maldonado, que el hombre ocultó en primera instancia que tenía fiebre.



Internado en Maldonado



FM Gente de Maldonado informó que el paciente está en el centro de salud CTI de Mautone y había llegado de Argentina el domingo tras cumplir con los días de cuarentena que se les impuso a su arribo de Puerto Madero.



De Buenos Aires viajó directo a Fray Bentos pero antes estuvo en la casa de una familia en Gualeguaychú; el domingo lo fueron a buscar al puente y desde allí volvió a su casa de Punta del Este.



Horas después de llegar, comenzó con síntomas respiratorios leves y pidió asistencia médica; dado el antecedente del viaje desde el primer momento se lo trató como caso sospechoso y enseguida de su ingreso al sanatorio se le realizó el test de diagnóstico de Covid-19.



En la tarde de este martes 7 de abril se recibió el resultado desde el laboratorio de Montevideo y resultó positivo.



¿Y en Gualeguaychú?



Hasta el momento se ignora con cuántas personas tuvo contacto en Gualeguaychú el hombre en cuestión.



Si fue detenido en la tarde del jueves 2, y se fue el domingo 5, significa que estuvo tres días en Gualeguaychú.



En ese lapso seguramente estuvo en contacto, además del taxista que lo trasladó hacia la ciudad, con funcionarios de Gendarmería Gualeguaychú, personal del puente internacional y probablemente funcionarios del Juzgado Federal.



Asimismo, habrá que establecer dónde se alojó en Gualeguaychú y qué movimientos realizó en la ciudad, según da cuenta Radio Máxima.