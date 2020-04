Entrerrianos en Dinamarca contaron cómo viven la pandemia del coronavirus

Facundo Vuolo y Alfonsina Schlotthauer son entrerrianos y hace poco tiempo llegaron a Dinamarca con una Visa de Trabajo. En diálogo con Elonce TV, contaron cómo viven sus días en medio de la pandemia que afecta principalmente a Europa y EE.UU.



"En este momento podemos salir, la cuarentena no es obligatoria. Siempre hay que salir con precaución, teniendo los cuidados que se aconsejan. Los lugares de servicios, como bares y hoteles, están cerrados. Supermercados, farmacias y otros locales siguen abiertos", contó la joven.



En ese sentido, comentó que "la gente hace las cosas con precaución, toman distancia, tratan de no amontonarse, hacen cola afuera. En los parques se ve gente haciendo ejercicios o sentados, pero siempre tomando precauciones".



"Acá fue aumentando el número de muertes e infectados, pero se logró una estabilidad. En este momento hay 5400 personas infectadas y 218 muertes", agregó.



En tanto, Facundo comentó que "no hay apertura de nada, ni de oficinas públicas ni privadas. Restaurants, peluquerías, cafeterías están cerradas. Se verá cómo sigue todo después de Pascuas, harán una apertura gradual y lenta de la cuarentena. Tienen la idea de empezar con primaria y jardín. Los comercios y demás estarán cerrados hasta el 10 de mayo", informó.



"Nos fuimos de Concepción del Uruguay a Dinamarca porque hace un año empezamos a replantearnos qué queríamos en este momento de nuestras vidas. Teníamos muchas ganas de viajar, de conocer Europa. Esta fue una buena oportunidad, vinimos a trabajar y aprovechamos para viajar. Europa está conectada, las distancias son muy cortas entre los países. Llegamos hace un mes y nos encontramos con esta situación, pero estamos muy bien y contentos", remarcaron.