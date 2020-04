Tres médicos de clínica mendocina dieron positivo y cortaron las internaciones

La clínica tiene virtualmente cerrados sus dos edificios de la localidad mendocina de Guaymallén luego de que tres médicos (dos hombres y una anestesióloga) que allí se desempeñan dieran positivo en Covid-19. Además, aún hay 11 internados en uno de ellos, en observación, aunque hasta el momento han dado negativo en los testeos.



Todo comenzó cuando una médica de la Clínica Francesa comenzó a presentar síntomas "hace más de dos semanas", según informó Augusto Bosshardt, director de dicha institución.



Puntualmente, el lunes 23 de marzo fue el último día que asistió a trabajar y "el 24 fue nuevamente a la clínica a ver a unos colegas. Un par de días después fue diagnosticada", precisó el director.



A partir de allí, Bosshardt explicó que "en común acuerdo con el Ministerio de Salud se procedió a poner en cuarentena a los pacientes y al personal de la clínica", además de realizarles a ellos también hisopado para efectuar los estudios correspondientes.



Siguiendo con las indicaciones previstas en el protocolo, en total fueron 40 las personas que quedaron en observación por haber estado en contacto con ella, entre pacientes y personal de la institución.



Actualmente, 20 de ellas fueron ya descartadas por no presentar sintomatología y dar negativo en el testeo efectuado oportunamente.



Además, a modo de prevención, la Clínica Francesa tomó medidas en cuanto a su funcionamiento, desde el lunes 6 de abril.



"Cerramos temporalmente uno de los edificios de consultorios y exámenes y el otro sólo está funcionando para asistir a 9 pacientes y 2 médicos que siguen en cuarentena. Trasladamos la Guardia y los consultorios externos a calle Colón de Ciudad", detalló Bosshardt.



La medida fue tomada para evitar que los profesionales, el personal administrativo y los pacientes puedan estar expuestos al virus.



Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la Clínica Francesa no ha sido cerrada y que "solo se les solicitó que no internen más personas hasta ver qué pasó con la médica internada".



En cuanto a las 20 personas que aún no han sido descartadas, seis han presentado sintomatología pero han dado negativo a Covid-19, mientras que un segundo médico dio positivo.



Sobre el mismo, Bosshardt remarcó que "no se puede aseverar el vínculo con la médica porque ambos han estado en contacto con muchas personas". Ambos profesionales han mostrado una buena evolución de la enfermedad.



Respecto a la mujer, hay versiones que señalan que habría regresado recientemente de Europa y que no había respetado la cuarentena correspondiente, pero esto fue negado por el director de la clínica. "Ella asistió con regularidad a trabajar y es falso que no haya respetado el aislamiento".



Lo que no pudo confirmar es si efectivamente estuvo en el exterior, ya que el profesional no tenía esa información y desde el Ministerio de Salud no dieron mayores precisiones sobre el caso. Dobles testeos Entre quienes se encuentran en cuarentena y sí han presentado síntomas, se ha procedido a repetir los estudios porque "cuando la carga viral es muy baja a veces dan negativo", indicó el director.



Entre ayer y el fin de semana se realizarán más testeos, algunos por segunda vez. La idea es descartar casos o, si dan positivo, activar el protocolo. En la jornada de hoy estarán los primeros resultados.



Con relación al cierre temporal de los edificios ubicados en Guaymallén, el Bosshardt adelantó que la medida será, al menos, hasta la semana que viene. Después, según los resultados de los estudios, se analizará cómo proseguir.



Los Andes.