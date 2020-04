"Estamos menos mal de lo esperado", dijo el director del Malbrán

El director del Instituto Malbrán, Pascual Fidelio, aseguró que estamos "menos mal" de lo esperado y no descartó que a futuro se pueda realizar un testeo masivo, "en tanto y en cuanto haya provisión de determinaciones y kits" que tanto en el país como en el mundo es uno de los grandes problemas de recursos.



No obstante, por lo pronto recordó que en Argentina sólo se testean todos los casos sospechosos de coronavirus y estimó que todo el país se podría acercar a las 10 mil muestras.



"Hasta hace 15 días el Malbrán era el único laboratorio que recibía y hacía los test. Recibíamos cerca de 300 a 400 muestras diarias y se procesaban toda. Se dijo que se demoraban, pero esas eran la cantidad de muestras que ser recibían y se entregaban en 24 ó 48 horas", aclaró en diálogo con Cadena 3.



En este marco, Fidelio indicó que cuando empezó la descentralización de los análisis, hace dos semanas, los laboratorios de toda Argentina empezaron a hacer sus testy ahora el conteo es realizado por la Nación.



"Mientras las muestras estaban centralizadas sabíamos el total. Ahora entre los públicos y privados de todo el país nosotros no llevamos la cuenta, la lleva la Nación y hay miles de determinaciones. Capaz que ya estemos en los 10 mil, pero no es un tema que Malbrán controle o maneje, sino que lo hace la Dirección de Epidemiología", señaló.



Por otra parte, remarcó que se estudian todos los casos sospechosos y que "no hay ni en Argentina, ni en buena parte del mundo, un test masivo como el que aplicó Corea y otros países".



No obstante, dijo que puede llegar a ser "una posibilidad" si lo deciden las autoridades nacionales y el resto de las provincias.



"¿Que nos preparamos para eso como país?, sí. Lo ha dicho el Presidente y el ministro de Salud, porque se están comprando medio millón de kits reactivos para determinaciones y si nos preparamos para esa compra, la idea es esta", planteó.



Y adelantó que esa posibilidad se puede dar "en tanto y en cuanto haya provisión de determinaciones y kits en el mundo que es otro de los grandes problemas".



En cuanto a los pronósticos sobre la expansión de la enfermedad sostuvo que "estamos menos mal delo que pensábamos".



"Para esta altura algunos escenarios pintaban miles de infectados y cientos de muertos y estamos menos mal", subrayó.



"Si bien las comparaciones son odiosas, cando uno analiza la curva del movimiento de la pandemia en Argentina, incluso de países con más o menos las mismas medidas, lo nuestro se configura dentro de la tragedia con datos alentadores", destacó. Estudio genético del virus

El director del Malbrán brindó precisiones sobre las cepas que circulan en Argentina y explicó: "El virus cambia y sufre pequeñas mutaciones, y si bien el primero en detectarlo fue China muchos países han ido testeando genomas de distintas cepas porque a medida que el virus circula y se contagia las cepas deben ser detectadas para reconocer las nuevas cepas virales y sumarlas a la base de datos".



En el país las tres cepas que se detectaron, según Fidelio, corresponden a un positivo que vino de Estados Unidos, a otro que llegó de Asia y a otro caso que llegó de Europa.



"Lo importante es que estas tres cepas no estaban secuenciadas en otros lados y hoy a medida que alimentamos esa base de datos con otros países del mundo vamos generando mayor conocimiento sobre la estructura genética del virus", manifestó.



Al respecto, remarcó que cuanto más sabemos "mejor nos podemos preparar para cuál pueden ser los tratamientos clínicos y la movilidad so hay cepas locales". Mientras que "quienes puedan dar con la vacuna cuantas más cepas puedan analizar mejor".