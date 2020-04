Niño de Salta le pidió al Gobernador un permiso especial para el Ratón Pérez

Valentino, un niño de seis años le envió un mensaje al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para manifestarle su preocupación por el temor de que el Ratón Pérez no pudiera pasar por su casa a raíz de la cuarentena obligatoria para evitar el contagio del coronavirus."Estoy muy, muy preocupado, porque no sé si el Ratón Pérez puede salir en la cuarentena a hacer su trabajo. Yo le hice un barbijo para que no se contagie de coronavirus y no contagie a ningún niño. ¿Usted lo puede autorizar?", pidió con mucha ternura Valentino en un video que se volvió viral.

La respuesta del mandatario no se hizo esperar y le aseguró que "no hay drama que salga el Ratón Pérez".

Soledad, la madre, del pequeño contó: "Hace días estaba preocupada porque mi hijo ya sentía flojo el diente y le mostré un artículo de España donde la Guardia Civil autorizó al ratón Pérez a trabajar y se quedó más tranquilo. Ayer ya lo sentía flojo y sus primos lo cargaban con que no iba a recibir plata por la cuarentena. Le dije que aquí manda Sáenz y que es él quien tiene que autorizar a que le abran las puertas (fronteras) de Salta para que pase", dijo la madre.Agregó que por ese motivo, hizo el pedido: "Me pidió que le ayude a hacer un barbijo para que así Gustavo Sáenz lo autorice. Yo lo seguí a modo de chiste, pero no me imaginé que le iban a responder. Al video lo publiqué en mi cuenta de Instagram y lo vio Guillermo Kripper", dijo Soledad, en referencia al periodista que trabaja actualmente en la Secretaría de Prensa del Gobierno de Salta.De esa manera, el gobernador se enteró de esta historia y respondió mediante su propio video."No lo podía creer. Pero hoy comprobé que lo que Valentino tiene de tremendo lo tiene de inocente", dijo contenta la mamá, quien agradeció el gesto del primer mandatario.