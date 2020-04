Coronavirus: Preparan un centro sanitario en Tecnópolis con 2500 camas

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El presidente Alberto Fernández y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Cultura, Tristán Bauer; recorrieron las instalaciones del Centro Sanitario Tecnópolis, donde el gobierno montará un dispositivo que inicialmente tendrá 2.500 camas no hospitalarias para casos leves de Covid-19.



El gobierno nacional prevé, en una segunda fase, duplicar esa cantidad de plazas del predio de Tecnópolis en la localidad bonaerense de Villa Martelli y convertirlo "en uno de los centros de atención y contención de enfermos leves más grande del mundo", apuntaron voceros oficiales.



Este centro, que contará en principio con un médico y 2 enfermeros cada 50 pacientes, se sumará al resto de los complejos que el gobierno está preparando para enfrentar la pandemia: el hospital militar reubicable, las veinte unidades sanitarias móviles y los hospitales modulares, además de hoteles y clínicas cedidas por gremios y clubes y sedes religiosas.



La coordinación de las acciones de cara a la apertura de este centro están bajo la órbita del ministro De Pedro, en el marco de un plan más amplio que apunta a incrementar la disponibilidad de camas no hospitalarias para favorecer al sistema de salud frente a un potencial avance del coronavirus.



Para este dispositivo trabajan en forma conjunta los ministerios del Interior, Salud y Cultura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cruz Roja.



"Por ahora se está priorizando terminar los trabajos para llegar a tiempo. Hoy sólo fue una recorrida sin prensa para no entorpecer los trabajos. La semana que viene seguramente se permitirá acceso a la prensa en general", precisaron a Télam fuentes gubernamentales sobre el predio de Villa Martelli.



El Ministerio del Interior tiene a su cargo también la coordinación de -hasta ahora- 16 mil camas no hospitalarias para quienes requieran aislamiento y presenten síntomas leves en todo el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires.



En esos centros habrá un monitoreo médico simple, manteniendo así la disponibilidad de camas hospitalarias para quienes demanden otro tipo de atención.



El Gobierno, en tanto, articula con provincias y municipios, para generar otros espacios para la contención de enfermos leves en otros puntos del país.



"El Presidente nos encomendó coordinar el refuerzo del sistema sanitario con 16 mil camas no hospitalarias para evitar la saturación de los hospitales. Estos centros atenderán a pacientes leves con asistencia médica básica y nos permitirá dejar los nosocomios para pacientes más críticos. El aislamiento social nos permite mantener la curva de contagios baja para seguir preparandonos", sostuvo el ministro De Pedro, en declaraciones difundidas por sus voceros.



Este trabajo de coordinación intergubernamental, con la participación de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y gobiernos municipales, incluye a Jefatura de Gabinete, Ministerio de Salud y a los ministerios del Interior, Seguridad, Turismo y Deportes y Defensa.



Todos han puesto a disposición diversos espacios; desde centros de exposiciones y polideportivos municipales, hasta escuelas dependientes de fuerzas de Seguridad.