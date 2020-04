Con maniobras de reanimación cardiopulmonar salvó la vida de su hermano

En la tarde de este martes, la intervención policial y del servicio de emergencia en una situación particular tuvo razón de ser después de la trascendente actitud que tomó un joven. El mismo estaba durmiendo la siesta, en su vivienda de Viale, cuando una hermanita menor lo despertó por una urgencia.



Tras ello, se encontró con que en otro sector de la casa, un hermano mayor había tomado una drástica decisión. De inmediato, comenzó a aplicarle presión rítmica sobre el pecho, devolviéndole los signos vitales y completando el trabajo de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la policía y la ambulancia.



Una vez que llegó a la guardia del Hospital Castilla Mira de Viale, se confirmó que había llegado reanimado. No obstante, para realizarle estudios de mayor complejidad, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, encontrándose fuera de peligro. (Estación Plus Crespo)