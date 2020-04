El Vía Crucis del Padre Ignacio se podrá seguir a través de internet

El coronavirus impactó de lleno en las actividades religiosas de Semana Santa, que debieron adecuarse a las circunstancias. Todo se hará sin la presencia de fieles, que sin embargo podrán seguirlas desde su casa, a través de las redes sociales. Este viernes, por primera vez, el tradicional Vía Crucis que encabeza el padre Ignacio Peries se realizará en forma virtual, a las 20.30. Se podrá ver por las redes sociales de la parroquia Natividad del Señor: https://m.facebook.com/parroqnatividad @parroqNatividad en Twitter , y @parroqnatividad en Instagram . También se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube: Parroquia Natividad del Señor. Esta vez, tal vez la tecnología haga posible que participen más fieles que los que acuden en forma presencial, lo que significa superar las 300 mil personas.Los colaboradores del mítico sacerdote no pudieron precisar cómo serán las ceremonias, si será solamente el prelado hablando frente a las cámaras o si habrá alguien que recorrerá las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesús hacia el Calvario en el primer Vía Crucis de la historia.Lo que si está claro es que por primera vez,En Semana Santa la Iglesia recuerda los últimos días de la vida de Jesús y su resurrección. Esta comenzó el domingo con la memoria de la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido con ramos de olivos. Este año no se realizó ninguna ceremonia pública, pero en cambio los fieles colocaron ramos en las puertas de sus casas como una forma de manifestar su adhesión a los actos que se realizaron en iglesias vacías.Lo mismo ocurrirá desde mañana hasta el domingo. Cada parroquia ya anunció cómo serán los oficios o ceremonias de estos días y la mayoría se prepara para transmitirlas en vivo a sus feligreses a través de las redes sociales.El Jueves Santo, día en que se revive la Ultima Cena, la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, junto con el tradicional lavatorio de los pies (que este año no se realizará), el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, dará la misa, a las 18.30, en la Catedral y se transmitirá en vivo por las redes sociales. Lo mismo hará Ignacio Peries, desde la parroquia barrio Rucci, a las 17.Asimismo, el Viernes Santo, cuando se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, Martín realizará la ceremonia en la Catedral, a las 17.30, e Ignacio la presidirá a las 16 en la parroquia Natividad del Señor. Horas más tarde, a las 20.30, comenzará la transmisión en directo del Vía Crucis, esta vez sin la presencia del pueblo fiel y de los cientos de miles de personas que llegan desde todo el país para revivir el camino que Cristo recorrió hasta el Calvario.A lo largo de las 14 estaciones de esta oración, el padre Ignacio irá guiando las reflexiones y seguramente lo acompañarán con cantos alusivos. Todo esto podrá seguirse desde el hogar de cada uno, a través de las redes sociales oficiales de la parroquia. Para más información visitar la web oficial: https://www.natividad.org.ar/.