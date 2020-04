Especialista en Epidemiología dijo que "no hay que tenerle miedo al virus"

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se toman distintas medidas que buscan evitar la propagación del coronavirus en nuestro país.



Elena Pedroni, Especialista en Epidemiología y Asesora del Ministerio de Salud de Entre Ríos, explicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV, que "la principal recomendación es el distanciamiento social, tratar de no estar en ambientes con muchas personas. Sabemos que hay personas asintomáticas y pueden contagiar. Pedimos respetar la cuarentena".



"Cuando comiencen a liberar de a poco los diferentes rubros, recomendamos respetarlo. Quien deba hacerlo tiene que hacerlo, el resto quedarse en su casa. Las personas de riesgo tienen que tener mayor cuidado. Este virus es como un demonio para la gente, pero no es tan así. A las personas que agrava y tienen el riesgo de morir, son las personas que ya están en riesgo. Esa gente tiene que estar en cuarentena permanente, tienen que tener cuidado cuando reciben en su hogar a la gente que salió a trabajar, a sus convivientes", remarcó.



Asimismo, dijo que "el virus afecta a las vías respiratorias. El primer momento se da en la garganta. Ahí la persona o no tiene síntomas o tiene muy pocos, como tos, algún dolorcito de garganta. La segunda fase es la de la replicación pulmonar. Ahí hay dificultad respiratoria. La fase grave es la más complicada y crítica".



"La fiebre puede no aparecer. Hay casos que dieron positivo y no tienen fiebre. Lo importante es no ponerse a contar los casos porque se comportan de diferente manera, no se pueden comparar. Contamos diferente. En Argentina utilizan una definición diferente a la que usan otros países, como Brasil y Chile, son parecidas pero diferentes. En Argentina dicen que hay muy pocos casos pero en realidad no son esos los casos. En este momento de la pandemia hay que contar los casos graves, los que están hospitalizados, los que hacen esa infección respiratoria aguda y grave, y los que fallecen. Eso se cuenta y hay que ver las medidas que se están tomando en cada país, si son efectivas o no. Hay que compararlo con la población total. Si analizamos en América Latina, el país más complicado es Ecuador y no Brasil, y eso que tiene más casos", resaltó.



Indicó que "sabemos que los casos asintomáticos son muchos. Lo sabemos por la forma de transmisión. Desde diciembre, al ver el comportamiento que tenía en China, sabíamos que se iba a dar una transmisión muy grande y difícil de parar. Esto se veía venir, sabíamos que iba a ocurrir. Desde enero la mayoría de los países se está preparando. No importa cuántos se infecten, sino que se vayan infectando de a pocos para que no haya tantos casos graves, para poder atenderlos bien y que no mueran, o la tasa de mortalidad sea inferior".



Sobre los hisopados, dijo que "en la primera fase, la de contención, eran importantes porque uno tenía que aislar a la persona para que no transmita el virus. Ahora, que ya hay transmisión comunitaria en diferentes provincias y hay muchos asintomáticos que no saben que tienen el virus, hisopar a mucha gente no tienen ningún objetivo. Lo bueno de hisopar es saber cómo se está moviendo".



Respecto a la cuarentena, manifestó que "es buena porque hay circulación comunitaria y hay que frenarla. En Argentina, antes de que haya transmisión comunitaria, se comenzó con la cuarentena, por lo cual no hay muchos infectados. Cuando empiece a flexibilizarse la cuarentena, el virus va a empezar a circular y no tenemos que asustarnos. Hay que salir a trabajar porque económicamente no se va a poder sostener un país de esa forma. Con este mes de cuarentena el país se preparó, ya tiene los insumos. Hay que salir a trabajar, va a haber gente enferma, pero lo importante es que no tengamos graves, que sean la menor cantidad posible".



Científicos del Malbrán descifraron el genoma del Covid-19 local. Lo hicieron a partir de las muestras que recibieron para analizar. En ese sentido, informó que "el virus fue mutando. El que estaba en China es diferente al que está en Europa. Al tener el genoma identificado se pueden enfocar los componentes de la vacuna para que sea más efectiva".



"Este es un coronavirus, es diferente a la Influenza. También fue pandemia, mató a mucha gente joven. Como circuló mucho, hay muy pocos susceptibles se transformó en virus estacional. El coronavirus no sabemos cómo se comportará. Aún no tenemos las herramientas para saberlo. Cuando infecte al 80% o 90% de la población, que eso va a pasar, la circulación va a ser inferior, en un nivel bajo. No hay que tener miedo, infectar nos vamos a infectar la mayoría. Los que deben cuidarse son las personas que están en riesgo de fallecer".



Expresó que "en Entre Ríos el virus está circulando en un porcentaje muy bajo. Hay muy pocos casos, no tenemos fallecidos. Ahora ya hay más movimiento, el virus se empieza a mover, pero lo importante es que no se mueva de golpe".



Comentó que "el tapaboca, que no es el barbijo profesional, es diferente. A la mascarilla hay que dejarla para los profesionales de la Salud. Los tapabocas caseros sí son recomendables usar en la población general, principalmente aquellos que no puedan hacer el distanciamiento social: en un colectivo, en un supermercado, farmacia, banco. Lo importante es saber que el tapabocas sirve para no infectar a otros, no para que yo no me infecte. No se recomienda el uso masivo de barbijos porque dejamos al personal de Salud sin este elemento esencial para su trabajo. Cada uno puede usar tapabocas casero, en internet hay múltiples opciones, hasta con pañuelos de tela".



"Cuando uno va a un lugar a comprar, luego debe desinfectar todo. Puede hacerse con lavandina diluida con agua, no utilizar tanto alcohol, lavarse las manos. No recomendamos tanto alcohol en gel, lo ideal es lavarse las manos. Al alcohol en gel hay que utilizarlo cuando no puedo lavarme las manos. No hay que abusar", finalizó. Elonce.com