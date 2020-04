San Luis incorpora las mascotas al protocolo de vigilancia del coronavirus

En medio de la conmoción por el resultado positivo de coronavirus en una tigresa malaya del Zoológico del Bronx, en Nueva York, que se suma a dos perros y un gato que dieron positivo en Hong Kong, el Gobierno de San Luis confirmó que las acciones preventivas en esa provincia también abarcarán a las mascotas.



"Una de las noticias que dio la vuelta al mundo fue que una tigresa del zoológico del Bronx, dio positivo a los análisis de coronavirus, el cual habría adquirido por un cuidador del lugar", arrancó diciendo el gobernador Alberto Rodríguez Saá durante el parte diario sobre casos de Covid-19. "Este felino, que convive con otros seis, ha pasado a ser el primer animal en cautiverio, no doméstico, en contagiarse con certeza, tal como lo anunciaron fuentes del zoológico y del National Geographic, mientras que hasta el momento se tenía registro de tres casos de mascotas, un perro y dos gatitos, no teniéndose conocimiento de episodios que sean al revés, es decir animales que contagien a humanos", siguió.



Rodríguez Saá sostuvo que "a raíz de esta situación hemos resuelto incorporar el tema a nuestro Comité, como una preocupación, sumando al médico veterinario Sebastián Lavandeira (secretario de San Luis Logística), para que estudie este aspecto y visualice si la ciencia se pronuncia al respecto y qué medidas deben adoptarse. De momento agregaremos al protocolo preguntar a quienes sean considerados como casos sospechosos si tienen animales, para también revisarlos". Dudas La decisión del Gobierno puntano llega en momentos de extrema incertidumbre científica respecto a la posibilidad de que los animales domésticos puedan convertirse también en portadores de esta enfermedad, que ya afecta a más de 1.300.000 personas en el mundo.



La confirmación del caso de la tigresa del zoológico neoyorquino llevó, a distintos especialistas a concluir que, hasta el momento, al parecer "los felinos se van perfilando como sensibles al virus, pero de momento es algo anecdótico".



Para la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en tanto, que investiga otros saltos entre especies, "la propagación actual de la Covid-19 se debe a la transmisión de humano a humano".



Otros expertos recordaron sin embargo que estos saltos anecdóticos desde los humanos a los animales de compañía ya se detectaron en el brote del virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), otro coronavirus que surgió en China en 2002 y mató a casi 800 personas antes de ser aparentemente erradicado.