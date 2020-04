Aislamiento e insomnio: Consejos del Dr. Larrateguy para conciliar el sueño

Foto 1/2 Foto 2/2

El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia del coronavirus, obligó a no tener o tener menos actividad física de la habitual. Se perdieron las rutinas diarias y también se está menos expuestos a la luz solar. El sueño, como la alimentación y el ejercicio, es un pilar fundamental para un estilo de vida saludable, y muchas personas que están cumpliendo con esta cuarentena, han comenzado a experimentar problemas para de insomnio.



Sobre este tema, Elonce TV habló con el Dr. Luis Larrateguy, quien brindó una serie de consejos para gastar energías durante el día y llegar a la noche con un estado de cansancio que ayude a conciliar el sueño.



"El estar encerrados hace que a nuestro cerebro le cueste distinguir entre el día y la noche. Nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina que se segrega en la glándula pineal en el cerebro y cuando se oscurece nos induce al sueño, además de tener muchas otras funciones", explicó.



Es por ello que aconsejó a quienes están haciendo el aislamiento, "tratar de salir al patio, tomar sol, que nuestro organismo interprete lo que es el día y la noche, tratar de mantener las rutinas y dormir mucho, que estimula el sistema inmunológico. Aprovechemos que estamos en casa y además de trabajar, el que pueda hacerlo, tratar de recuperar esas horas de sueño que venimos perdiendo hace muchos años los seres humanos".



Sobre el uso excesivo que se hace por estos días de los dispositivos como celulares y tabletas, el Dr. aconsejó: "Hay que tratar de tener rutinas dentro de la casa para no exagerar con el tema de las pantallas, hay que recordar que los libros existen y que en vez de estar mirando todo el día el celular podemos salir al patio, o al balcón a leer un libro, escuchar música, cosas que se han perdido de hacerlas con tranquilidad".



"Muchas personas, al estar tanto tiempo sin caminar, sin hacer nada, comienzan a tener insomnio, por eso es conveniente organizar un sistema de ejercicios". Por ejemplo, si se tiene escalera en la casa, subir y bajarlas; hacer step en un escalón o hacer un circuito dentro de la vivienda o en el patio, lo cual es mucho mejor. Incluso pueden servir botellas con arena o agua para usarlas como pesas y saltar la cuerda. "El que no pueda hacer los ejercicios de pie, los puede hacer sentados en una silla", aclaro.



Larrateguy afirmó que "en todas las crisis hay que sacar oportunidades y este es un excelente momento para comenzar a movernos, aunque sea dentro de la casa".



Sobre los tiempos para dormir, dio cuenta que "la hora de la siesta es fisiológica, entre 15 y 20 minutos y luego hacer una rutina dentro de la casa, trabajar o ponerse a leer. La siesta debe ser corta, a la noche, si tratar de dormir las ocho horas.". Además mencionó que "estar todo el día mirando o escuchando noticias sobre la pandemia, lo que hace un ponernos más nerviosos, ansiosos y eso nos lleva al insomnio".



"Tenemos que empezar a cultivar nuestro espíritu e intelecto, estamos en nuestras casas y es el lugar ideal para ello", exhortó finalmente el reconocido neumonólogo. Elonce.com