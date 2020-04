Tres provincias hacen obligatorio el uso de barbijos en la vía pública

#Coronavirus: Luego de un análisis profundo y consenso entre especialistas de la salud, decidimos que a partir del viernes 10 de abril, el uso del barbijo será obligatorio en la vía pública en Jujuy. El incumplimiento de esta nueva medida generará una multa de mil pesos. pic.twitter.com/PretoYQwPX — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 6, 2020

También en el municipio de Zárate

Mientras los gobiernos de América Latina comienzan a recomendar y en algunos casos exigir el uso de mascarillas por parte de la población en zonas de aglomeración o donde se dificulte mantener una distancia adecuada para frenar el contagio del coronavirus, que ya superan los 30.000 casos y las 1.000 muertes en la región, algunas provincias argentinas ya lo hacen obligatorio.El gobernador de, Gerardo Morales, comunicó la medida por Twitter, donde además especificó fecha, alcances y multa a la que se expondrán quienes no respeten la disposición.La obligación de usar barbijo en la provincia del norte argentino, regirá desde el viernes 10 de abril y quienes incumplan la disposición serán multados con 1.000 pesos.En, el gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto en el que estableció el uso obligatorio de barbijos o protectores faciales para cualquier ciudadano que circule por la calle a partir del lunes a las 00 horas.Mediante el decreto Nº 422/20 se establece: "el uso obligatorio de barbijos sanitarios y/o protectores faciales para todos los ciudadanos que circulen por el territorio de la provincia".Respecto a loslas autoridades riojanas advirtieron que se refiere a pañuelos, bufandas o cualquier otro elemento que pueda servir como protector de la boca y la nariz.De acuerdo a las últimas cifras brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación, La Rioja sumó dos nuevos contagiados confirmados en las últimas 24 horas y ya acumula ocho personas que dieron positivo al virus Sars-Cov-2.La medida, de acuerdo al gobierno riojano, es poder empezar a controlar los contagios por parte de pacientes asintomáticos.Por su parte, el gobernador de, Raúl Jalil, justificó la medida en que "el uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad".En declaraciones al sitio del diario Ámbito Financiero, el gobernador de una de las pocas provincias que no tiene casos positivos de coronavirus, admitió que la medida incluye "un poco de prevención" y "un poco de suerte", mientras que no se contempla multas por el no uso del implemento, aunque se mostró satisfecho por la respuesta de la población.El intendente de la localidad bonaerense de Zárate, Osvaldo Cáffaro, también estableció por decreto "el uso de barbijo o mascarillas para circular en la vía pública" con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.La medida, que entrará en vigencia a partir del primer minuto de este martes y que convierte a Zárate en el primer municipio en adoptarla, obliga a los casi 99 mil habitantes de la ciudad a usar barbijo tanto para trasladarse como para concurrir a espacios públicos, entidades financieras, comercios y sitios de reunión, entre otros.En sus fundamentos, el decreto 245 considera que la utilización de barbijo "implicaría la disminución de la circulación y propagación del coronavirus" y agrega que "estos elementos impedirían que una persona afectada por la enfermedad la propague al encontrarse en lugares públicos".En ese marco, además, destacó que "existen experiencias en diferentes países que al haber implementado el uso obligatorio del barbijo en su población, han podido reducir sustancialmente la cantidad de contagios", y agrega que "representará un beneficio para la sociedad en su conjunto al limitar la circulación del Virus COVID-19 y así minimizar las posibilidades de contagio".En este sentido, la comuna difundió un video institucional donde explica que la medida se adoptó en base a datos provenientes de República Checa, donde el número de contagios disminuyó.

Asimismo, informó que "a través de sus diferentes áreas instrumentará los mecanismos necesarios a los efectos de proveer de barbijos gratuitos a los habitantes del Partido de Zárate que así lo requieran".El 30 de marzo pasado, La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus (covid-19) no se transmite por el aire, sino por el contacto de gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad, y rechazó el uso de barbijos por parte de personas sanas.No obstante, algunos informes indican que se está revisando esa consideración, ya que se evalúa recomendar los barbijos para evitar los contagios a cargo de infectados asintomáticos, medida que en los últimos días tomaron Estados Unidos y otros países.