"La circulación del coronavirus en Entre Ríos no está siendo muy alta"

Sociedad Confirman otro caso de coronavirus en Paraná y totalizan 19 en Entre Ríos

, comunicó el director de Epidemiología, Diego Garcilazo al brindar el informe de situación sobre COVID-19 en la provincia."Tenemosa lugares de circulación activa del virus; es una persona joven, la que se encuentra en buen estado general", indicó.Según lo precisado, corresponde a una mujer adulta que mantuvo contacto estrecho con otro caso positivo el cual tiene antecedente de viaje a Ushuaia, que es una de las zonas de Argentina identificadas con circulación local.".Y continuó:Respecto de la evolución de los entrerrianos con COVID-19, aseguró que "un paciente continúa en estado grave en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria". Mientras que "el resto sigue su tratamiento ambulatorio en aislamiento, y en buen estado general de salud".Garcilazo comentó también que "se evaluaron a 17 profesionales de salud, y hasta el momento se descartaron todos esos casos sospechosos".Al asegurar que "la circulación del virus en nuestra provincia no está siendo muy alta", el funcionario provincial comentó que "el 40% de las personas que se analizaron, sin tener el antecedente de viaje, dieron negativo"., comparó.Garcilazo reconoció que "el eje más importante de trabajo del COES y del equipo de la gobernaciones es cómo salir gradualmente de la cuarentena para evitar el pico de casos que se quiere evitar en todo el país".Finalmente, comentó queAl aclarar que "muchas de la consultas a las guardias no eran urgencias o emergencias", Garcilazo recomendó "que la gente no vaya por problemas banales o cuadros leves a la consulta a la guardia, no solo por el COVID-19, sino que tienen estar reservadas para las urgencias y emergencias, aquellas dolencias que no puede demorarse su atención en horas".