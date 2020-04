Coronavirus: Internos solicitan salidas condicionales y prisiones domiciliarias

Policiales Denegaron la domiciliaria a penado por proveer droga en Entre Ríos y Corrientes

Internos de la Unidad Penal Nº1, debido al aislamiento social obligatorio, realizaron diversas solicitudes como libertad condicional y asistida, prisión domiciliaria, entre otras. Desde el Tribunal Oral Federal, informaron que se encuentran evaluando las posibilidades en cada situación. Además informaron como se va a proceder con las causas por el incumplimiento de la cuarentena.Jose Candioti, Fiscal Federal, informó aque " estamos evacuando los pedidos y analizando cada situación en particular ."., pero a quienes no cumplen con los requisitos, entonces no se les aprueba el pedido.""Tenemos en este momento entre 5 y 6 pedidos diarios por parte de los internos. Son solicitudes que se hacen en todo el país. Esto esta motivado por la defensoría General de la Nación, que le recomienda a los grupo de riesgo que realicen estas solicitudes", sentenció Candioti.En este momento, nos encontrábamos atiendo únicamente casos urgentes. Estamos esperando ver como continua todo a partir del lunes 12 de abril, si se renueva la actividad de la administración pública, o si continuamos como venimos trabajando en las últimas semanas.En relación a las causas que se iniciaron por el incumplimiento de la cuarentena, Candioti comentó que ""Desde la fiscalía, tenemos un caso muy importante que tiene múltiples acusados, nos encontrábamos en la instancia de los alegatos, y esto quedó suspendido por el aislamiento, cuando se retomen las actividades vamos a continuar con lo ya programado, y después atenderemos el resto."