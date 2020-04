Más de 200 personas ya cruzaron por el paso fronterizo en Gualeguaychú.

Política Habilitarán ocho pasos fronterizos y podrán ingresar 500 personas por día

"Desde el viernes hasta este domingo ingresaron por el Puente Internacional General San Martín un total de 187 argentinos, a los que hay que sumar otras 100 personas más que pasaron los días anteriores desde el 1° de abril, fecha en que se implementó el paso fronterizo de Fray Bentos como uno de los corredores seguros", comunicó ael comandante Ariel Paniagua de la Gendarmería Gualeguaychú."En el momento del ingreso, deben completar una declaración jurada, se les toma la temperatura a cada uno y, finalmente se les labra un Acta de Compromiso por orientación del Magistrado Federal de Gualeguaychú, por la cual se compromete a guardar el aislamiento obligatorio desde el mismo momento que arriba a su domicilio de residencia", detalló el comandante.Además, Paniagua remarcó que "las personas que ingresan por el Puente Internacional y que no son residentes en Gualeguaychú, no pueden ingresar a la ciudad ya que en el cruce de la Ruta Internacional 136 y 42 y en otro control que tiene la Gendarmería, se los deriva hacia la Ruta 20 para que continúen hasta la Ruta Nacional 14 y continúen su viaje. No pueden entrar en Gualeguaychú bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de emergencia médica, ya que a todos se los controla en el Puente".En cuanto a los transportistas, Paniagua explicó que "se encuentran trabajando normalmente, para ellos no hay restricciones ya que se trata de una actividad exceptuada. Ellos se detienen en las dos estaciones de servicio que están ubicadas en el tramo comprendido entre las Rutas 136 y 42 hasta el paso fronterizo y algunos lo hacen en el Parador del paso después de hacer sus trámites correspondientes".Paniagua puntualizó que "nos falta un termómetro digital más, ya que se nos complica con la limitación de tener un único aparato para efectuar los controles. Lamentablemente hemos consultado en la zona y los comercios especializados no los cuentan en su stock".