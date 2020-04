"Descansa en paz ángel azul": La despedida al policía asesinado en Cerrito

Policiales Policía asesinado era padre de dos chicos y conocido en el ambiente deportivo

El oficial de la Policía de Entre Ríos, Hernán Hercilio Cortez, oriundo de la localidad de Alcaraz, quien se desempeñaba en la comisaría de Cerrito, fue asesinado en horas de la noche del domingo cuando prestaba servicio y había concurrido a una vivienda a realizar una notificación tras una supuesta pelea entre el autor del crimen (quien luego se quitó la vida) y su padre.rescató un poema a los hombres de azul que se replicó entre varios de los usuarios allegados a Cortez.A continuación, el poema completo:En tanto, otro de los amigos despidió a Cortes como "el ángel azul".Cortez vivía en la localidad de Alcaraz y era padre de dos hijos menores: una adolescente de 14 años y un nene de 7.Por otra parte, según el sitio Paraná Campaña, Hernán Cortez también era muy conocido en el ambiente deportivo ya que era jugador de pre veteranos en Unión Agrarios Cerrito.

"Q.E.P.D Turco, así te conocía, gran hombre y bueno, siempre tan servicial. Nunca te olvidaré, fuerza para la familia. Días cúbrelo con tu manto y dile cuando despierte que gracias por ser tan buen hombre, padre, amigo, esposo e hijo", fue otro de los mensajes de despedida."Q.E.P.D. Un ejemplo de Ser Policía, y dar su vida al servicio que muchos no saben valorar, qué la familia tenga una pronta resignación... Dios lo tenga en su Gloria", manifestó otro usuario."Q.E.P.D. Dios lo tenga en la gloria, y que brille para él la luz qué no tiene fin, mucha resignación para su familia", encomendó otro de los allegados al uniformado fallecido."Tan triste, tan doloroso. La noche unió al pueblo en un llanto solitario. Hercilio, en tu carrera de hombre solidario, digno, valiente, alguien te arrebató la vida, alguien que no respetaba ni la suya, te quitó los sueños y arruinó el corazón de tus seres queridos.Te conozco desde tu infancia, corriendo a la par de mis hijos, creciendo con ellos, viviendo juntos enormes experiencias. Y hoy, por esas cosas tan injustas de la vida deben despedirte, con un gran dolor en el corazón el pueblo de Alcaraz te dice adiós", fue una mensaje que caló en lo más profundo de los usuarios."Lo conocemos de chiquito. Compañero y amigo de nuestros hijos!!! Una excelente persona, respetuoso y humilde. No hay palabras para tanto dolor!!! Ruego a Dios les fe fortaleza a toda la flia!!!", agregó otra vecina."Hercilio te conocí siendo un niño, tenes la edad de mi hermano. Te recuerdo con tu jardinero azul y así te seguiré recordando. Muy triste lo que te paso. Dale fuerza a tu familia, tus hijitos. Descansa en paz", lamentó una allegada a la víctima.