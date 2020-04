Misa virtual: Sacerdote colgó fotos de sus fieles en los bancos de la parroquia

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19, el sacerdote Jorge "Gigi" Charreun -oriundo de Villa Elisa- se las ingenió para representar la presencia de sus habituales feligreses en la Parroquia "María Auxiliadora" de Chajarí, al oficiar en soledad las celebraciones religiosas que llegan a los hogares a través de internet.

En comunión, modo virtual

"Esto surgió porque lo vi en internet, a través de una fraternidad sacerdotal de todas partes del mundo que mantenemos a partir de un retiro en el que participamos en Atlanta (Estados Unidos), donde mostraban que lo habían hecho en Italia y en Brasil", explicó ante la consulta desobre el origen de su idea."Me gustó la iniciativa, por eso la comenté a un grupo de personas con las que estamos haciendo algunas actividades a través del Facebook de la parroquia y la idea prendió. Entonces, en una hora santa la propuse y enseguida empezaron a llegarme las imágenes", continuó.Tan entusiasmado como sorprendido por la respuesta, "Gigi" reflexiona sobre cómo ello repercute en su rol de sacerdote. "Es una cosa muy linda", definió. "A una misa la celebran la comunión de los santos, es decir que nombrándolos a ellos, a los difuntos, a María, al Papa, siempre estamos acompañados. Pero, de todas maneras, cuando uno mira hacia adelante y ve todos esos rostros, acompañando, también es lindo para mí hacerlo de esa manera", reconoció."Lo gracioso era que la gente enviaba las imágenes y me pedía que las ubicara en los lugares donde siempre se sentaba para la misa", agregó como dato anecdótico."Y se me acabó el tóner (de la impresora), si no llenaba todos los bancos", bromeó al cerrar este tema.

El "poderoso" Jericó de alabanza

"Estamos evangelizando de distintas maneras, o sea que creo que durante la cuarentena estoy hasta más ocupado que antes, haciendo reflexiones y buscando canciones para compartir todo el tiempo durante estas actividades", se sinceró el padre Charreun anteUna de esas acciones son las horas santas, a través de Facebook. "Son dos horas que vamos rotando, a la madrugada o a la tarde, combinando todos los días el horario. Ahora, por ejemplo, nos toca a la madrugada y después a la tarde", había puesto como ejemplo."Realmente, que a las 3 de la mañana haya 150 personas siguiendo la hora santa, en vivo a través del Facebook de la parroquia, es maravilloso. Vamos orando juntos y la gente va enviando sus comentarios", describió sobre su modalidad de implementación.Otra de las preocupaciones de este sacerdote es la existencia de "mucha gente sola y depresiva" afrontando esta cuarentena. "Para eso está el Ministerio de la Escucha, compuesto por tres personas disponibles para escuchar, durante el día o la noche, a aquellas personas que necesiten desahogarse y para orar con ellas", dio a conocer."Estamos aprendiendo bastantes cosas, así que esta Cuaresma tan especial en cuarentena nos está ayudando a acercarnos a través de todas estas actividades", reflexionó.

Otra de las acciones surgió "tomando la figura bíblica de la toma de Jericó -contó Jorge Charreun a El Entre Ríos-, donde cayeron los muros de esa ciudad fortificada cuando el pueblo venía de Egipto después de haber sido liberado, y tenía que tomar posesión de la tierra prometida, pasando por ese lugar". Para ello, "Dios les mandó a hacer una vuelta durante seis días rodeando la ciudad y, finalmente, el séptimo día tenían que dar siete vueltas para que se destruyan los muros"."Ese Jericó de alabanza, que generalmente lo hacíamos una vez al año, es realmente una oración muy poderosa. Incluso algunas veces, desde antes de hacerla, notamos que el Señor concede lo que se va a pedir", confió el sacerdote sobre su poder divino."Esa es otra actividad que hacemos recorriendo la ciudad en auto con el Santísimo", concluyó.