Zafreros concordienses varados en Río Negro piden ayuda para regresar

Un grupo de zafreros concordienses, debido a la cuarentena obligatoria, se encuentran varados en Río Negro, sin poder volver a su localidad. Los trabajadores habían ido a esa provincia en el mes de enero para comenzar la zafra de la manzana y la pera.



Walter, Diego, apodado "Popeye", Ricardo, apodado "Negro", Jorge "el Cumbiero", Quinteros y otros trabajadores, desde que comenzó la cuarentena están a más de 1.300 kilómetros sin poder regresar a Concordia. Ellos, le reclaman al titular del Sindicato de la Fruta de la ciudad, que "nos dejó a la buena de Dios y sin ayuda para poder volver".



Los concordienses, manifestaron a través de distintos medios que " Alcides Camejo es el único responsable por lo que nos está pasando porque él no nos ayudó en nada y nos dejó tirados."



Y continuaron: "el señor Camejo tiene un cargo gracias a los cosecheros, gracias a nosotros. A él le pagan mucho dinero para que nos abandone de esta forma".



La version de Camejo



"Lamentablemente un grupo de compañeros quedaron varados en Río Negro y el secretario general del Sindicato de la Fruta de esa ciudad me dijo que no tenía colectivos para poder mandar a nuestra gente", informó.



"Yo gestioné con el dueño de una empresa de colectivos en Concordia, para traerlos y él me dijo que me quedara tranquilo, que ya había arreglado". No obstante aclaró que: "el lunes me llamó Marcos Bielma (Sindicato de la Fruta de Río Negro) para decirme que iba a ser difícil pagarle los colectivos a ellos, porque se le hacía muy caro por el tema de los aportes". (Diario El Sol de Concordia)