Joven propone la producción de un desinfectante de usos múltiples

Video: Bioingeniera propuso la producción de un desinfectante de usos múltiples y que no es toxico

En medio de esta crisis sanitaria causada por el coronavirus, muchos profesionales se han puesto a buscar diversos métodos que ayuden a combatir el covid -19. Este es el caso de la bioingeniera María Belén Ramírez, quien propone la producción de un desinfectante de usos múltiples.



En diálogo con ElonceTV, María Belén Ramírez, comentó que "investigando sobre el tema, me encontré con una solución, innovadora pero no nueva, en relación a la producción de un desinfectante de usos múltiples".



"Este desinfectante que tiene como base, el ácido hipocloroso (HOCI), está aprobado por distintos organismos para el saneamiento sanitario, alimenticio y general, y hoy integra la lista de los desinfectantes aprobados por la Organización Mundial de la Salud en la tan activa lucha contra el covid-19", agregó.



En relación a la convocatoria que realizó es redes sociales, Ramírez informó que "la intención era es llamar a empresas, emprendedores, ingenieros de otros ámbitos, técnicos, etc con ganas de ayudar al desarrollo de un sistema de electrólisis controlada para producción de este desinfectante".



"Hay muchas empresas que realizan la producción de diversos productos similares y sus instalaciones serían muy utilices para la creación de este desinfectante. Hace unos días me contactaron personas de Rosario interesadas en colaborar", añadió.



Según comentó Belén, ella desea poner a disposición de la Salud Publica, este desinfectante: "Está confirmado por estudios científicos que el ácido hipocloroso es de 70 a 80 veces más efectivo que el cloro contra una amplia gama de patógenos, incluyendo bacterias, virus, esporas, algas, moho y hongos. Además, no es toxico para quienes lo manipulan y se puede utilizar sin mayores cuidados".