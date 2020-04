Militar británico se convierte en primer caso positivo de Covid 19 en Malvinas

Foto: Brigadier Nick Sawyer, comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas

Nick Sawyer lo informó en medio de la cuarentena casi total en la que viven en las islas para prevenirse de la pandemia. Y también luego de que llegaran a las islas los resultados casi treinta test que se habían hecho previamente y que debieron enviarse al Reino Unido para su análisis porque inicialmente no tenían equipamiento.



"Se ha confirmado un caso de coronavirus # COVID19 en #Falkland Islands. Un paciente hospitalizado en el hospital #Falklands que está aislado ha dado positivo por el virus. El paciente ingresó en el complejo Mount Pleasant el 31 de marzo con una variedad de síntomas similares a COVID19", había informado por Twitter el gobierno local.



El brigadier Sawyer explicó en un video que el paciente estaba en condición estable y que el mismo se autoaisló cuando vio que tenía los síntomas de la enfermedad. Dijo que se lo fue monitoreando y que luego fue llevado al KEMH (King Edward Memorial Hospital) de las islas. Luego detalló las condiciones de prevención que, aseguró están tomando sus efectivos en Malvinas y en las islas Ascensión.



Según indica Clarín, en consulta con el consejero Barry Elsby, la nena que inicialmente había sido internada en muy delicado estado y que se presumía como paciente de COVID 19 no fue tal. Finalmente la niña, de 6 años, sufría un grave estado viral, pero no COVID 19. Sin embargo fue su caso el que generó la semana pasada que las islas entraran en completa cuarentena. Por ese caso cerraron las dos escuelas y también la guardería. Hoy funcionan los servicios mínimos, indispensables. El resto está todo cerrado. Y el gobierno estableció un sistema de subsidios para empleadores y empleados cuentapropistas, ya que se propuso garantizar sueldos hasta por 2.500 libras al mes.



En su lectura de este viernes a la comunidad, la consejera Leona Robert dijo que el paciente con coronavirus está internado en el Hospital King Edward Memorial bajo "estricto aislamiento" para evitar infecciones cruzadas. Y la jefa del servicio médico del Hospital, Rebecca Edwards afirmó también que estaban investigando con las fuerzas británicas del aeropuerto con qué otras personas había entrado en contacto la persona enferma para tomar nuevas medidas ante los contagios que pudieran haber ocurrido.



En Malvinas debieron esperar muchos días para recibir los resultados de unos 28 análisis de COVID 19 para saber si había contagiados. Entre ellos surgió este caso. Ocurre que en el hospital local no tenían kits para hacer el test, que ahora sí les llegaron desde el Reino Unido. Con la expansión de la pandemia, a Malvinas no llega ninguno de los dos vuelos semanales de Latam que salían desde el continente sudamericano. Uno desde Chile y otro desde Brasil. El primero con escala mensual en Río Gallegos, y el segundo, en la ciudad de Córdoba.



Días atrás, el secretario de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, intentó un acercamiento a los isleños ofreciéndoles equipos para hacer el test, y también atención hospitalaria en Argentina si lo necesitaran. También ofreció alimentos e insumos, pero desde las islas informaron que no lo necesitaban y que ante cualquier necesidad recurrirían a Gran Bretaña.



(Clarín)