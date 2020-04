Empleadas de casas particulares y el impacto del aislamiento en su trabajo

En el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio, personal de Casas Particulares festeja su día.



Juana del Carmen Britez, explicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV, cómo esta cuarentena repercute en su trabajo. "El impacto es bastante triste. Es un día no laborable y pago, pese a que estamos en un momento crítico en el país", señaló.



"Nosotras hoy pasamos situaciones complicadas porque muchos empleadores han decidido despedir a las trabajadoras de casas particulares. A otras no les pagan su sueldo. Muchas son jefas de familia, es su único ingreso. Durante la cuarentena debían pagarle el sueldo sin que vayan a trabajar", dijo.



Asimismo, explicó que "hubo muchos casos de compañeras que consultaban por los despidos. La realidad es que los empleadores pensaron que las trabajadoras domésticas no estaban dentro del Decreto. La realidad es que ellas no deben ir a trabajar y el empleador debe hacerse cargo de su sueldo".



Sobre el bono de los 10.000 dijo que "no tiene nada que ver con el salario de las trabajadoras. Es algo aparte, algo de emergencia que está dando el estado".



"Las trabajadoras de casas particulares se convierten en servicio esencial cuando nadie de la familia puede cuidar a ese niño o adulto mayor. Hay muchísimas consultas diarias sobre distintos temas", resaltó.



"Las trabajadoras tienen que hacer valer su derecho. Estamos en una cuarentena y entramos en ese decreto. Primero somos personas y después trabajadoras, nadie las puede obligar a ir a trabajar en este marco. Hay muchas trabajadoras que trabajan cama adentro. Ellas pueden salir de la casa e ir con su familia a cumplir la cuarentena. Deben darle el certificado para que puedan volver a su domicilio", agregó.



Sobre la cuestión salarial dijo que "no estuvimos de acuerdo con el 10% de aumento que decidió el gobierno. Se dio un porcentaje de 5% para marzo y 5% para mayo". Elonce.com