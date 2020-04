Megáfono en mano, el intendente de Rosario intentó ordenar el caos en los bancos

Con la situación desbordada por la masiva afluencia de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, pidió mantener el distanciamiento social y de ser posible postergar trámites."Por favor, no perdamos todo lo que logramos hasta hoy", dijo megáfono en mano, el mandatario que se dirigió casi en tono de ruego a un grupo de personas que hacían cola en los bancos de Santa Fe al 1200 para cobrar la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia.Fue una mañana muy complicada para la ciudad. Miles de personas se agolparon ante las entidades financieras de la city y provocaron una situación de desborde que terminó por quebrar el esfuerzo de catorce días de aislamiento social para contrarrestar el avance del coronavirus.Cerca del mediodía, el intendente de Rosario llegó hasta la zona más crítica para tratar de llevar tranquilidad y brindar información a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.El jefe del Palacio de los Leones anunció a través del altavoz que la atención en los bancos se extenderá durante todo el fin de semana. "Falta confirmar el horario en que abrirán, pero la atención se extenderá por el resto de la semana", dijo Javkin.Trascartón, el titular del Ejecutivo Municipal. parado en medio de calle Santa Fe, recomendó: "Las personas que no pudieron cobrar durante marzo son las que deben hacer la fila hoy y al igual que las pensiones no contributivas con los número de DNI terminado en 0, 1, 2 y 3"."Toda persona que tenga tarjeta de débito no es necesario que haga la cola hoy. Los bancos van a estar abiertos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles", agregó Javkin.

El mandatario también insistió en mantener el distanciamiento que piden las autoridades sanitarias para evitar contagios de covid-19."Les pedimos a los que están en cola, por favor sepárense. Nadie va entrar antes al banco por estar pegado al que está parado adelante. Por favor, no perdamos lo que hicimos hasta ahora", dijo."Le solicitamos a los bancos un esfuerzo para que extiendan el horario y sigan atendiendo hoy. Por eso, les pido por favor que estén a un pasito de separación. No se junten. El que pueda volver lunes o martes, hágalo. Muchas gracias y esperemos que el banco tome alguna medida", finalizó.Unos minutos antes, el intendente estuvo en el Laboratorio de Especialidades Medicinales de Lavalle al 300, donde recibió el primer lote de alcohol en gel producido por el municipio. Allí, cuando la cuarentena ya estaba fuera de control en el centro, Javkin dijo que los operativos de control debían cambiar urgentemente ante el anuncio del Banco Central de extender la atención al público durante el fin de semana."Lo de hoy fue malo y cuando la cosa es mala hay que revisarla en el acto. Lo vamos a hacer hoy mismo", afirmó Javkin, y agregó: "Vamos a cambiar lo que haga falta. Ayer estuvimos en contacto todo el día con la Asociación Bancaria. Necesitamos mayor cantidad de horarios y que se cumpla con el espaciamiento. No podemos manejar ni los turnos de los bancos, ni los horarios ni los días de funcionamiento. Todo lo que podemos hacer es asegurar el distanciamiento", remarcó. (La Capital)