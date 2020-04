Se elevan a 41 los muertos por coronavirus en Argentina

En el reporte diario matutino dado a conocer este viernes por el Ministerio de Salud se informó sobre 38 muertes confirmadas, pero no agregaron al médico fallecido anoche en Chaco, ni los dos fallecidos por la tarde de este viernes.Este viernes por la tarde se confirmaron dos nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y el número de víctimas fatales asciende a 41.Se trata de una mujer de 54 años, vecina del partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien estaba internada en el Hospital San Miguel Arcángel.La otra víctima es un hombre de 87 años, de Campana, quien permanecía en grave estado en el Hospital Municipal San José.Más temprano se había confirmado la muerte de un médico de 60 años en Chaco, ocurrida este jueves y la de un hombre de 65 años en Tucumán.El total de infectados por coronavirus en Argentina es de 1.265. Respecto a los confirmados, 622 (49.2%) son importados, 398 (31,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 103 (8,14%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, según informó esta mañana el Ministerio de Salud.Este jueves fueron confirmados 132 nuevos casos y esa cifra se ratificó en la mañana de hoy por autoridades sanitarias.Este viernes se confirmó la tercera muerte de un paciente infectado por coronavirus en Tucumán. Se trata de un hombre mayor de edad que se encontraba internado en un sanatorio de la Capital.De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima, de 65 años, había ingresado el pasado 22 de marzo a un nosocomio de avenida Mitre al 200, con un cuadro de infección respiratoria aguda grave, neumonía bilateral y Asistencia Respiratoria Mecánica. De acuerdo al ministerio de Salud de la Provincia,Días después, fue sometido a los estudios correspondientes para diagnosticar COVID-19, cuyos resultados fueron confirmados por parte del laboratorio Malbrán horas después de su muerte. "", explicaron desde la cartera.Este jueves, alrededor de las 23:30, murió Francisco Marín, un médico reconocido en Resistencia, Chaco, por COVID-19. Se convirtió en la séptima víctima de la provincia."Paco" Marín, como se lo conocía en Chaco, tenía tres hijos. Era el Director de Salubridad de la Municipalidad de Resistencia, especialista en cardiología. En un principio, se había negado a ser internado en una clínica. Cuando fue diagnosticado como positivo por coronavirus, prefirió recuperarse en su casa, pero cuando el cuadro se agravó fue trasladado de urgencia al sanatorio Fermechaco.Durante seis días, estuvo internado en la clínica privada. Marín, de 60 años, era un paciente de riesgo: tenía diabetes. Por eso, la demora en el tratamiento habría sido un factor trascendental para el deceso.Su hija Abigail, de 24 años, reconstruyó los últimos días de su padre: "Ni bien tuvo contacto con una infectada, ya no salió más de casa. Se quedó conmigo y mi mamá. Estaba bien los primeros días, después empezó a tener fiebre y tomaba paracetamol para bajarla. Como estaba con nosotras, no quería salir mucho de su pieza y tomó las medidas de no compartir mucho el espacio".