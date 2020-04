Llegaron los respiradores de Nación y se habilitará el hospital de La Baxada

Sobre la situación epidemiológica

Hasta 800 llamadas diarias al 0800

Sobre la vacunación antigripal

, lo que permitirá,, además de 60 camas para internación, y otras 60 más en la etapa siguiente".Al respecto, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo informó que"El ministerio de Salud trabaja en fortalecer las terapias intensivas, y los respiradores requieren de profesionales capacitados en esto", indicó, al tiempo que explicó: "Se trabaja con profesionales muy reconocidos en la provincia en la capacitación a profesionales intensivistas que se desempeñan en las terapias intensivas, además de otros médicos y médicos que están en otras áreas para que puedan incorporarse a los cuidados intensivos".El ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, detalló que "este viernes se instalaban los respiradores y se realizaban las pruebas correspondientes en las salas que se recuperaron para las camas críticas para la atención de la emergencia sanitaria"."Este fin de semana, toda el área de atención estaría terminada con la climatización de los sectores y el área de atención de médicos tras", remarcó el ministro.Garcilazo comunicó que"Los últimos dos casos anunciados ayer, son adultos jóvenes que están en buen estado general y desde el punto de vista epidemiológico, en un caso, tiene antecedentes de viaje al exterior, y el otro es un contacto estrecho de una persona que se había confirmado días atrás", acotó.En la oportunidad, valoró que "de los casi 200 pacientes que entraron en estudio en nuestra provincia, cuando se hizo la ampliación del protocolo para ingreso a estudio, hasta el momento, han venido dando negativo para esta enfermedad".Garcilazo recordó que "cuatro pacientes recibieron el alta definitiva, lo que significa que además de no tener síntomas, se negativizó su carga viral"."Un paciente continúa internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, y el resto sigue en buena evolución esperando el alta", destacó., comunicó Garcilazo. Y aclaró que este contacto "funciona como una herramienta de orientación a las personas, pero de ninguna manera reemplaza a la consulta médica"."Más del 95% de las consultas que se reciben están relacionadas a otros temas que no tienen que ver con Salud; es por eso que se reorienta a la gente a qué números de servicios del Estado debe dirigirse", explicó el funcionario provincial. "Y a las personas con sintomatología se les recomienda cuál es el próximo paso a seguir", agregó.Según destacó, "algunos de los casos que ingresaron a estudio y fueron detectados como positivo se lograron a través de esta herramienta"."El objetivo de la vacunación antigripal está orientado a disminuir las internaciones y casos graves, no para frenar la circulación de la gripe. Con la vacunación antigripal tenemos que llegar a los grupos de riesgo, es decir, aquellas personas que tienen mayor probabilidad de terminar internados o complicación por esta enfermedad", detalló."Se vacuna a los mayores de 65 años que están internados o alojados en geriátricos; después se incorporarán escalonadamente todos los grupos., prometió.