Clausuraron tres supermercados por no respetar los precios máximos establecidos

Se llevaron a cabo tareas de inspección y relevamiento para controlar si, supermercados, autoservicios, despensas y farmacias, cumplen con lo establecido en cuanto a los precios máximos. Este viernes en la provincia se clausuraron tres comercios, uno de ellos se encuentra en Paraná, y los otros en Oro Verde y Gualeguaychú.Fabian Poidomani, es quien lleva adelante la fiscalización comercial, y comentó aque "estos 3 comercios fueron clausurados preventivamente porque no respetaban los precios máximos dispuestos por el gobierno nacional, en los productos esenciales."Cabe destacar que los productos actualmente, no deben superar el precio vigente al día 6 de marzo, en este sentido Poidomani informó que "Los productos tenían hasta 10 pesos de diferencia con lo establecido en la Resolución 100/2020 de precios máximos"."Estos comercios ya contaban con irregulares, detectadas previamente y debimos reforzar los controles y hacer un seguimiento diario. Es un trabajo que hacemos conjunto con AFIP", remarcó.A su vez, Poidomani explicó que""."Todos los consumidores que observen anomalías en los precios, pueden radicar las denuncias en nuestra pagina web, siempre les recomendamos que si tienen el ticket de compra lo agreguen a la denuncia. Le pedimos paciencia a las personas, porque recibimos muchos reclamos y estamos yendo a los comercios que nos indican", sentenció.En este sentido, Poidomani aclaró que "siempre les advertimos a los comerciantes, que no estén fuera de ley, nosotros estamos reforzando los controles, estamos trabajando de lunes y a sábado en toda la provincia", concluyó.Línea gratuita 08004448256 de 8 a 13 horas; en laLínea de WhatsApp al 3436229530,Pagina Web: https://www.entrerios.gov.ar/defensadelconsumidor/ Correo electrónico defensadelconsumidor@entrerios.gov.ar Más información www.preciosmaximos.argentina.gob.ar