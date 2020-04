El transporte interurbano continúa suspendido y el urbano funciona limitado

Por la medida del aislamiento social obligatorio, en Entre Ríos, el transporte interurbano se encuentra suspendido, aparentemente sería hasta el 12 de abril. En cuanto el servicio de colectivos urbanos, funciona con frecuencias limitadas en las 6 ciudades, que poseen este tipo de transporte, en la provincia. Desde la Secretaria de Transporte, informaron que esta situación, no debe repercutir en los sueldos de los trabajadores.Teniendo en cuenta, el anuncio de Buses Paraná, sobre la posible falta de pago a los choferes del transporte urbano, Nestor Landra, secretario de transporte de Entre Ríos, informó aque "si bien tuvimos reclamos, la semana pasada por dinero que se debía pagar el año pasado, eso fue solucionado. Además, los subsidios de Nación y provincia que reciben las empresas ya fueron otorgados"."Hay que tener en cuenta que las empresas de media y larga distancia, este tiempo de cuarentena, no han tenido gastos de combustibles, cubiertas y mantenimiento, solamente tienen el importe del pago de sueldos. En cambio, la situación de las empresas de colectivos urbanos, es distintas, ya que si están trabajando.", sentenció.Landra remarcó que "nosotros estamos en continuo diálogo con las empresas, para poder garantizar el pago de sueldos a los empleados. En este sentido, el Gobierno Nacional largó una línea de créditos a baja tasa de interés para que los gestionen las mismas empresas, y no ocurran problemas con el pago de haberes".En relación a los colectivos de turismo que ingresan a la provincia, Landra informó: "En los últimos días, desde Nación, habilitaron diversos pasos fronterizos para que ingresen argentinos al país. En nuestra provincia están ingresando personas a través del paso de Gualeguaychú. También ocurre esto a través de Ezeiza, por vuelos internacionales, entonces muchos entrerrianos están regresando desde Buenos Aires.Y añadió: "Cuando llegan estas personas a las distintas localidades de Entre Ríos, se activa un protocolo donde junto a gendarmería, empleados de salud, y la policía, se les realizan los chequeos médicos que se establecieron y se les toman los datos".Teniendo en cuenta los rumores, de que en los ingresos a la ciudad de Paraná, se detenían los coches de turismo, se bajaban pasajeros y sin haber pasado un control previó se iban a sus casas, Landra explicó que "y todos los colectivos están bajando a las personas en los puntos que se determinaron en cada ciudad".