Faltante de vacunas en farmacias adheridas a PAMI: Cuándo llegarían nuevas dosis

en 6.600 farmacias adheridas de todo el país, con un cronograma diseñado según la terminación del número de DNI para garantizar el distanciamiento físico., explicó ael titular de la unidad de gestión del PAMI en la ciudad de Paraná, Claudio Ledesma."Los adultos mayores de 65 años tienen que llevar su DNI, y los menores a esa edad deben contar con la receta de su médico de cabecera", indicó.

"No se preocupen porque todos recibirán sus vacunas"

Faltante de vacunas en farmacias

continúa este viernes 3 para los DNI terminados en 0; el lunes 6 y martes 7 para los terminados en 1; miércoles 8 y jueves 9, en 2; viernes 10 y lunes 13, en 3; martes 14 y miércoles 15, en 4; jueves 16 y viernes 17, en 5; lunes 20 y martes 21, en 6; miércoles 22 y jueves 23, en 7; viernes 24 y lunes 27, en 8 y martes 28 y miércoles 29, para los DNI terminados en 9.El funcionario bregó por. Y en ese sentido, comentó que "este año se adelantó la campaña de vacunación para llegar al período invernal con todos nuestros adultos mayores vacunados".En la oportunidad, Ledesma remarcó queporque el objetivo de vacunar a todos contra la gripe es que no ocupen camas de sanatorios y hospitales durante el invierno ante una posible contingencia que pueda acarrear el COVID-19"., encomendó Ledesma., prometió."Hay farmacias que ya avisaron que se quedaron sin dosis, y los afiliados empiezan a desesperarse, pero queremos transmitir tranquilidad porque", aseguró el titular de PAMI en Paraná.De acuerdo a lo que comentó, el envío de dosis por tandas "es para evitar la aglomeración de afiliados en las farmacias".Asimismo, explicó que "en las localidades de interior, este esquema puede ser modificado, pero los abuelos tienen que llamar por teléfono y coordinar un turno porque no todas las farmacias vacunan en todo momento, sino que tienen un horario determinado"."Las farmacias están habilitadas a romper con esta estructura que está hecha para ciudades grandes y cabeceras de departamentos donde sí es necesario que los abuelos no se aglomeren en las farmacias", aclaró.