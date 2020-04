Video: neumonólogo explica medidas de prevención para el covid-19

Paraná Insisten en el pedido de respeto al distanciamiento social frente a los bancos

Campaña de vacunación antigripal

Fernando Meneghetti, es un neumonólogo de la ciudad de Santa Fe. En una entrevista en el programa El Despertador, explicó sobre las medidas de prevención para el corononavirus. Además, hizo mención sobre las precauciones que deben tomar los adultos mayores, a la hora de colocarse la vacuna antigripal."Para prevenir el virus, hay que lavarse las manos continuamente con jabón, mantener el distanciamiento social y reforzar las medidas de limpieza", mencionó el neumólogo Fernando Meneghetti aEn relación con la situación actual del mundo por el coronavirus, Meneghetti agregó que " eTambién hay que tener en cuenta que, en los países como Italia o España, la población es muy envejecida entonces los riesgos de muerte, aumentan considerablemente. De igual modo hay que tener en claro que las cifras cambian diariamente".Mucho se ha hablado del uso del barbijo, en sintonía con esta temática, Meneghetti dijo que "".Y añadió que "cuando utilicen barbijos deben usarlo bien, colocárselo una vez y no tocar la tela continuamente, menos pasar la mano por el sector de la boca. Los barbijos no están preparados par a durar horas, o días, deben ser descartables, no hay que reutilizarlos"."En muchos países que utilizan barbijos como medida oficial, el contagio es menor ya que siempre algo va a prevenir. Muchas personas están colaborando realizando barbijos, la tela más efectiva es la friselina, lo ideal es hacerlo con doble o triple capa"", remarcó.Según informaron especialistas, el covid-19 puede permanecer en el aire durante tres horas, es decir que en este tiempo una persona puede inhalar una partícula infectada y eso afectar a las personas. Por ello Meneghetti, recomendó que "La gente que va a estar interactuando con otras personas, tienen que saber que todos están potencialmente infectados, entonces siempre hay que tomar las medidas de prevención".En los últimos días comenzó la campaña de vacunación y en relación a esto muchas personas, sobre todo los adultos mayores, dudan si es bueno salir a colocarse la vacuna yt correr el riesgo de contagio de Coronavirus. En relación a esto el neumonólogo aclaró que ""Estuve viendo, lo que sucedía en los bancos con las largas colas de gente, las personas tienen que ser muy educadas con el distanciamiento social porque si no es peligroso. "El Estado no puede permitir que las personas se aglomeren en diversos lugares", concluyó.