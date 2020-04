Funcionario debió aclarar una falsa autorización dada a persona con discapacidad

En la localidad de General Ramírez se generó un importante revuelo luego de la difusión y viralización, vía redes sociales, de una nota manuscrita que habría sido entregada por un funcionario municipal a una persona discapacitada.



Todo comenzó cuando personal policial habría parado a una persona con discapacidad que transitaba en su bicicleta para buscar su vianda diaria en el Polideportivo Municipal. En el operativo, le habrían alertado sobre la necesidad de conseguir un permiso para circular.



Ante esta situación, se habría acercado a la Municipalidad para gestionarlo. En el municipio fue atendido por el subsecretario de Políticas Sociales, Walter Schild, quien según sus palabras, le habría explicado que no era necesario que cuente con ese permiso, pero ante la insistencia del vecino, le redactó una nota manuscrita que concluye con el nombre, a modo de firma, del presidente Alberto Fernández. Obviamente, el papel no tiene ninguna validez.



Conocida la situación, se generó un revuelo importante en la ciudad, al punto de que desde sectores de la oposición política pidieron la renuncia del funcionario.



Aclaración



Desde la otra vereda, se difundió un audio de WhatsApp, emitido por el propio funcionario acusado, donde intenta clarificar la situación. Plantea que "esta persona se acercó a mí para pedir una autorización para transitar en este contexto de cuarentena. Alguien lo había amenazado o atemorizado con quitarle su vehículo, que es una bici tres ruedas que utiliza todos los días para movilizarse al comedor del Polideportivo Municipal del cual todos los días busca su vianda. Lo contuvimos en su angustia, lloraba y le expliqué que no tenga miedo y le cito el decreto del Presidente que lo autoriza a buscar algo tan esencial como la comida. Tratamos o insistimos en llevarle tranquilidad pero el vecino insistió en la necesidad de llevarse un papel y le escribí esa nota para que se la presente a quien lo estaba atemorizando".



En su descargo, Walter Schild agregó que "jamás le faltaría el respeto a nadie. Me une una relación de cercanía de muchísimos años con él, de conocimiento del barrio y cuando vi lo que estaba en las redes me acerqué a él de inmediato y le pedí disculpas si sintió ofendido y volví a explicar a quien hizo la publicación cual fue el verdadero contexto del cual surgió esa nota que se hizo pública. Lamento que esto haya tomado este curso, ya que mi intención era tranquilizar a esta persona con quien me une una relación de toda la vida y jamás tuve por intención burlarme de él", concluyó. Fuente: Paralelo 32