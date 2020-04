Barberos y peluqueros de Concordia piden continuar con su trabajo

"Muchos de nosotros somos trabajadores independientes y por lo tanto dependemos exclusivamente de esta actividad ya que no estamos contemplados en las ayudas que el gobierno está ofreciendo hasta el momento. Nuestro pedido parte de la necesidad de trabajar para solventar los gastos que debemos afrontar para mantener nuestros negocios activos", resaltaron en la misiva enviada al intendente de Concordia, Alfredo Francolini

En este sentido, pidieron: "se nos dé el permiso para continuar con nuestros trabajos en el área de Barbería/Peluquería".



"Durante este periodo nos comprometemos a trabajar tomando las medidas higiénicas que correspondan (no más de un cliente en el salón, uso de barbijos, uso de guantes, manteniendo la distancia dentro del salón, desinfección adecuada de nuestras herramientas de trabajo y a trabajar solamente por turno para evitar aglomeración dentro o fuera de los locales)", indican en la carta firmada por quince personas.



Juan Gerht es peluquero de Concordia. "Estamos muy preocupados, la situación que es de público conocimiento es complicada y está impactando fuertemente. Al verse truncada la posibilidad de trabajar estamos complicados. No entramos dentro de las ayudas que ofrece el Gobierno. Somos monotributistas pero no entramos dentro de las categorías que están comprendidas en la resolución, tenemos gastos de alquiler y servicios. De esta manera, se nos complica afrontar gastos, al no poder trabajar desde hace quince días", aseveró en comunicación con Elonce.



Indicó asimismo que si bien el horario "podría ser reducido, buscamos que se nos establezca un período de tiempo para que podamos trabajar". Elonce.com.