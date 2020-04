Especialista explicó cuál podría ser el origen del coronavirus

La propagación del coronavirus que arrecia en 180 países del mundo, y que lleva más de 900 mil contagiados y más de 45 mil decesos comenzó, oficialmente, cerca de la Navidad de 2019 en un mercado de mariscos en la ciudad china de Wuhan. Hasta el momento se desconoce su origen.



El Aldo Calsolari, Licenciado en Microbiología, indicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV que "la explicación más simple es que haya provenido de un animal, un murciélago, un pangolín u otro. Hay seis candidatos. La carne de pangolín es muy apreciada y sus escamas se usan en la medicina tradicional de China. Es una especie que está amenazada".



"En una revista muy importante del mundo, hace cinco años, hicieron experimentos de ingeniería genética y de mezclar especies de virus y hicieron virus de laboratorio que hacen que mucha gente en el mundo se empiece a preguntar si no es un virus que surgió en un laboratorio", dijo.



Asimismo, remarcó que "no se sabe a ciencia cierta qué es. Podría ser posible lo del laboratorio. China empezó a acusar a EE.UU de que los norteamericanos llevaron el virus a Wuhan. Se basan en eso porque en octubre del año pasado se celebraron en esa ciudad las olimpíadas militares de todo el planeta. Dos meses después aparece el virus. En la revista, explican que científicos estadounidenses y chinos tomaron el esqueleto de coronavirus de ratón y le pegaron la parte del coronavirus de un murciélago que le da potencia para atacar células humanas".



"Los científicos creen que es de origen animal y creen que es natural, que esto de los laboratorios no tiene nada que ver. Esto sembró más dudas. El virus de laboratorio existe y la revista dice que afecta las vías respiratorias humanas. Me resulta extraño igual que EE.UU haga algo así porque es hoy uno de los países más infectados. También es cierto que no es la primera vez que usan armas biológicas para atacar enemigos. Lo ha hecho en Cuba. Ha metido pestes que afectan el café y otros alimentos", remarcó.



Comentó que "las guerras biológicas existen, hay mucha literatura, congresos, charlas que se ha hecho sobre esto y se refiere a la posibilidad de manipular microorganismos, introducirles cambios genéticos, para repartirlos en un escenario de guerra. La teoría de que surgió de los animales es válida pero no es la única, puede haber varias".



Sobre las vacunas, dijo que "ahora EE.UU y China están probando vacunas en humanos. La forma más sencilla de hacerlo es tomar el virus, producirlo en grandes cantidades en laboratorios, purificar alguno de sus componentes, inactivarlo para que no pueda ser infeccioso y eso inyectarlo primero en animales y después en humanos. El proceso para hacer una vacuna demora años", señaló. Elonce.com