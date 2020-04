"Lávate las manos y le sacas al coronavirus su llave para infectarte"

El Biotecnólogo y Dr. en Ciencias Veterinarias, Germán Metz

"La doble protección que tiene el virus es nuestra ventaja a favor para derrotarlo"

, se desempeña en el laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. "Por la cuarentena y razones familiares quedé varado en Paraná", indicó a nuestro medio.En diálogo conexplicó "porqué es importante el lavado de manos" y cómo se combate al coronavirus."El enemigo público número uno de nuestra ciudad, país y del mundo entero, ya tiene su nombre en las carteleras de todo el mundo. Sin embargo, no es buscado por nadie, por el contrario nos hemos aislado para escapar de él", recuerda.De la misma manera explicó que "los virus son un conjunto de macromoléculas. En el centro de la partícula viral está su material genético, que son las instrucciones para generar más virus. Este material genético se encuentra cubierto por una cápsula de proteínas, que a su vez, para el caso del coronavirus, posee también otra envoltura de naturaleza lipoproteica. Es decir, el coronavirus es un virus que presenta su material genético cubierto no por una, sino por dos envolturas. Esta doble protección, es nuestra ventaja a favor para derrotarlo"., indicó el especialista.Asimismo manifestó que "la llave para entrar en las células es una proteína que se encuentra en la envoltura externa lipoproteica. Y por suerte para nosotros, esas llaves se encuentran en la envoltura de naturaleza lipídica que es sensible a detergentes y demás agentes químicos como el alcohol. Por ello, al lavarnos las manos con algunos de estos agentes lo que hacemos es desprender la envoltura externa del coronavirus, y por ende, lo despojamos de las llaves para poder ingresar en las células y generar más virus. Nada más simple que eso"."Por ello,", afirmó en el mismo sentido.