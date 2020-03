A dos entrerrianos se les rompió el vehículo en La Pampa y no los dejan volver

Matías Pérez y Alan son de Villa Libertador San Martín, están varados en La Pampa desde el 18 de marzo. Ellos se encontraban realizando una mudanza con destino a Neuquén, cuando en el camino, cerca de General Acha, se les rompió la camioneta con la que circulaban y por una disposición provincial no pueden volver a sus hogares hasta que no termine la cuarentena.Matías, en comunicación condijo que "con mi compañero estamos en La Pampa, desde el 18 de marzo, un día antes de que se decrete la cuarentena, se nos rompió la caja de cambios de la camioneta, y desde entonces no se nos permite salir.""La provincia, por un Decreto de Necesidad y Urgencia cerró sus fronteras, y no dejan ni entrar ni salir a nadie, actualmente estamos alojados en hotel, esperando alguna respuesta del gobierno de La Pampa para que nos autoricen regresar", agregó.En sintonía con los tramites que vienen realizando comentó que "me comuniqué con el gobierno de Entre Ríos, para saber si me podían ayudar a salir, pero aun no tuve respuestas"."En su momento, le pedí a las autoridades de La Pampa, si podían dejar ingresar a la provincia a alguien a buscarme y así irme. O simplemente que me dejen salir y cuando la cuarentena finalice, volvería a buscar mi camioneta, pero aun estamos esperando respuestas", culminó Matías.