La próxima semana inicia la vacunación antigripal

Sociedad Dos de los 10 entrerrianos con coronavirus continúan internados en aislamiento

"La semana próxima comenzará fuertemente para los equipos del primer nivel de atención, la estrategia de vacunar, primeramente a los grupos de mayor riesgo, a los adultos mayores y la población de adultos que tiene alguna comorbilidad", adelantó Zanutini al brindar el este domingo un nuevo informe epidemiológico de coronavirus en Entre Ríos.Zanutini confirmó además que no hubo mayores cambios respecto a la cantidad de contagios en la provincia. "Tenemos confirmados 10 casos que se encuadran en lo que llamamos fase de contención, en el sentido de que no se constata circulación comunitaria, si no que han adquirido el covid por ser viajeros o estar en contacto con viajeros", indicó.Apuntó que se registró un caso más en estudio, que ahora ascienden a 36, que "están sujetos al resultado del Instituto Malbrán".Además están "descartados más de 50 pacientes que fueron estudiados y seguidos por el sistema de vigilancia epidemiológica ", afirmó.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, aseguró que desde la cartera que encabeza se trabaja "con una fuerte impronta articulada con municipios, juntas de gobierno y comunas, en fortalecer estrategias locales para poder atender y contener socialmente"."Cada área municipal está generando una estrategia propia con las fuerzas locales, que posibilita pensar una mejor manera de atender a la población con mayor grado de vulnerabilidad y mayor riesgo", destacó.Respecto del salario familiar de emergencia, recordó que "continúa abierta la inscripción de acuerdo al cronograma fijado".Apuntó además que se trabaja "en fortalecer las políticas alimentarias a través de comedores escolares, que son más de 500 en la provincia, mediante el retiro de viandas".Remarcó luego que "en materia de violencia a de género, la Subsecretaría de la Mujer atiende 8 a 12 todos los días y lo hace articuladamente con la Oficina de Asistencia a la víctima del delito. También tenemos el 144 para cualquier denuncia o consulta". (APFDigital)