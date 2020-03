A los 97 años, murió el ex ministro de Economía Roberto Alemann

El ex ministro de Economía Roberto Alemann falleció este viernes a los 97 años, según confirmó el semanario argentino-alemán Argentinisches Tageblatt, fundado en 1889 y del cual fue director.



Nacido el 22 de diciembre de 1922, Alemann era abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales recibido en la Universidad de Buenos Aires (1947 y 1952).



Su tesis sobre Sistemas Económicos fue recomendada al Premio Facultad. Realizó estudios libres de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna (Suiza).



Fue Profesor Adjunto de Economía Política y Titular de Política Económica Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.



Alemann fue dos veces titular de la cartera económica, primero durante el gobierno del ex jefe de Estado, Arturo Frondizi (1961), y luego durante la dictadura militar del ex presidente de facto Leopoldo Galtieri (entre diciembre de 1981 y junio de 1982).



En 2009, el Congreso de la Nación Argentina anuló su jubilación de privilegio como parte de la cancelación de beneficios obtenidos por altos funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional.



Asimismo, fue Embajador Argentino en Estados Unidos entre 1962 y 1964, consultor económico de empresas, bancos y entidades del país y del exterior y director del tradicional semanario argentino-alemán Argentinisches Tageblatt.



Escribió distintos libros, entre ellos Sistemas Económicos; Hacia una política de inversiones (1960); Curso de Política Económica Argentina (1970); Breve historia de la política económica argentina (1989) y Recordando a Kennedy.