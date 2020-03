Lecturas que podemos hacer en tiempos de cuarentena: recomendaciones

No son vacaciones, la plaza no es una opción y, menos, los encuentros o visitas de amigos: son momentos para quedarnos en casa para protegernos entre todos del coronavirus, y las familias con chicos enfrentan el desafío de cómo entretener a los más pequeños.



Belén Pérezlindo brindó algunas "ideas", en diálogo con Elonce TV, para activar la creatividad bajo techo en tiempos de COVID-19.



"La biblioteca está cerrada por la emergencia sanitaria. Pero podemos bajarnos algunos libros o acceder a páginas de internet que nos brindan opciones. Para chicos, por ejemplo, en la página de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), hay libros narrados para para niños y también para adultos", contó.



Por otro lado, dijo que "en estos días, desde el Facebook de la Biblioteca Popular compartimos uno de esos libros que es de María Teresa Andrueto, que se llama el Árbol de Lilas y también lanzamos una actividad para aquellos chicos que querían dibujar en base a ese cuento".



Además, puntualizó sobre "una iniciativa muy interesante, de docentes del Profesorado de Educación Inicial que colaboran en la Noche de Pijamas.

Ante esta situación, ellas tienen un Instagram que es 'Adivinador Adivina Adivina Adivinador'. Ellas están subiendo narraciones de cuentos, rap, canciones, material y contenidos para escuchar en sus casas, con los más chiquitos. Desde la página de la biblioteca, tanto en Facebook como en Instagram estamos compartiendo este material".



Desde la biblioteca, la semana pasada, en esta iniciativa de vincularnos y generar contenidos, compartimos la narración del cuento 'Todo cabe en un jarrito', de Laura Devetac. Lo grabó, lo editó ella; esa narración está disponible en nuestro Facebook", indicó además Pérezlindo.



Respecto a libros para adultos, propuso dos libros del historiador Felipe Pigna "Tiene en su página, narraciones, efemérides. Él liberó dos de sus libros, uno es 'El Cruce' que habla del cruce de Los Andes y está liberado, se puede bajar de manera gratuita hasta el 31 de marzo. El otro libro es '200 años de historia argentina', que habla de la historia de nuestro país, desde 1810 hasta 2010. No solamente está para leerlo en PDF, sino que está la posibilidad del libro animado con fotografías, gráficos, para hacer llevadero el conocimiento".



"Muchos prefieren leer en papel, pero ante esta situación es buena opción para descargar libros. Es necesario habituarnos a otras maneras de leer", resaltó.



Pérezlindo recomendó, para "distendernos", recurrir a los libros de Alejandro Dolina, como "lo que me costó el amor de Laura". Se lo puede encontrar en internet. "Ahí también van a estimular el oído. Para salir un poco de este tema del coronavirus", mencionó. Elonce.com