Un video muestra cómo el coronavirus afecta a los pulmones

Un video en 3D muestra cómo el coronavirus afecta a los pulmones de una persona. Las imágenes fueron tomadas por un médico del Hospital Universitario George Washington en Estados Unidos para que la gente pueda entender "por qué es tan serio y cómo este virus no discrimina".Fue realizado con tomografías que el hospital tomó de un hombre de 59 años enfermo de Covid-19 y pretende mostrar los efectos del virus en los pulmones y su avance.

"Cuando recreamos las imágenes en realidad virtual de 360 grados, se volvió obvio muy rápido que hay un completo contraste entre el pulmón anormal infectado por el virus y el tejido pulmonar adyacente más sano.Es tal el contraste que no necesitas título de doctor para entender estas imágenes.Esto es algo que el público en general puede ver y realmente empezar a entender qué tan severo es el daño que esto está causando al tejido pulmonar.Lo que vemos no es daño aislado a una parte del pulmón. Es un daño severo para ambos pulmones difusamente.Quiero mandar este mensaje, enviar esta imagen al público, para que la gente que no ha entendido el mensaje de los médicos, puede ver estas imágenes y ver la destrucción causada en los pulmones.Ojalá que las personas vean estas imágenes y entiendan por qué es tan serio y como este virus no discrimina entre las personas en promedio. Está empezando a afectar a personas de distintas edades", finaliza el video.