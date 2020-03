Afirman que es normal el abastecimiento de medicamentos en Entre Ríos

Miguel Ángel Meglio, gerente de la Cámara Entrerriana de Farmacias, indicó que "transitoriamente puede llegar a faltar paracetamol" y también algunos medicamentos específicos para enfermedades crónicas, como la hipertensión, pero remarcó que "no hay desabastecimiento".



Esa faltante momentánea se debe "a la reacción de la gente, que busca sobreabastecerse por las dudas", explicó.



Por eso llevó tranquilidad a la población y aseguró que "las 120 farmacias que están bajo la órbita de la Cámara trabajan en forma normal". Señaló que "también las obras sociales trabajan normalmente, aplican los descuentos que cada una prevé y están pagando a las farmacias en los plazos previstos".



En tanto, desde el Colegio de Farmacéuticos consideran que no existe una faltante de paracetamol. Apuntan que, a lo sumo, puede haber "escasez de algunas marcas" de esa droga, pero se sustituyen por otras. Lo mismo ocurre con "algunos suplementos vitamínicos, porque en estos momentos existe una demanda mayor de esos productos", informó Walter Ormaechea, tesorero del Colegio.



Remarcó que lo que sí faltan es "alcohol en gel, alcohol al 70%, barbijos y guantes, tal como ocurre en el país y en el mundo".



Respecto a cómo funcionan durante la cuarentena las casi 400 farmacias que integran el Colegio, Ormaechea aseguró que se sigue "trabajando normalmente". "Dependemos del Ministerio de Salud de la provincia, con el cual trabajamos en forma mancomunada", apuntó y en ese sentido comentó que "se le envió a todas las farmacias un protocolo de trabajo" para aplicar durante este tiempo de aislamiento obligatorio, que incluye medidas de seguridad y de distancia dentro de los locales, a fin de evitar la propagación del coronavirus.



Ormaechea aconsejó a los ciudadanos "que se queden tranquilos" y remarcó que "las farmacias están y seguirán abiertas en los horarios habituales". También les solicitó "que no se agolpen" en los locales. En ese sentido advirtió que "durante los turnos, sábados de tarde, domingos y feriados, las farmacias se han visto sobresaturadas". Por eso pidió que "solo vayan por urgencias".



Por último reflexionó: "El panorama está difícil, no ha llegado el pico de la enfermedad todavía. Por eso el consejo es quedarse en casa, no queda otra, es la única vacuna que tenemos por el momento". (APF)